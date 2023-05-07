Deniz Akkaya 'çocuk ticareti' yapmakla suçlamıştı! Şarkıcı Bulut Duman soluğu savcılıkta aldı.

SERT TARTIŞMA SAVCILIĞA TAŞINDI

İddiaları reddeden Bulut Duman, bununla da yetinmeyerek soluğu savcılıkta aldı. Ünlü şarkıcı, arasında sert bir tartışma yaşanan manken Deniz Akkaya'dan şikayetçi oldu. Duman, magazin programını sunan Akkaya'nın kendisi hakkında asılsız ve gerçeğe aykırı iddialarla kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu, reyting ve sansasyon yaratmak uğruna iftira attığını belirtti. Akkaya'nın kendisi hakkında asılsız ve gerçeğe aykırı iddialarla kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu belirten şarkıcı, hırpalanıp rencide edildiğini söyledi.