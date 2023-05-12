30 günde 10 kilo verdiren Nurgül Yeşilçay diyeti! 47 yaşında 38 beden olmasının sırrı çözüldü! Meğer günde tam 16 saat boyunca...
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay son zamanlarda verdiği kilolarla büyük ilgi uyandırıyor. Özellikle son bir ay içerisinde 10 kilo vermesi, insanların dikkatini çekti. 47 yaşındaki Yeşilçay, İkinci Bahar ve Asmalı Konak gibi unutulmaz dizilerle hafızalarda yer etmiş bir isim olmasına rağmen formunu korumayı başarıyor. Peki, Yeşilçay'ın zayıflama sırrı ne? İşte Nurgül Yeşilçay'ın 30 günde 10 kilo verdiren diyeti!
12.05.2023 12:06 - Son Güncelleme: 12.05.2023 12:06
Ekranların sevilen yüzü Nurgül Yeşilçay fit formuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Her dönem adından söz ettirmeyi başaran 46 yaşındaki ünlü oyuncu zayıflama sırrını açıkladı. 38 bedene inen Yeşilçay'ın fit hallerini görenler arama motorlarına yöneldi. Güzel oyuncunun yöntemi ise duyanları şoke etti.