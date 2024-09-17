Bir Gece Masalı’nın Süreyya’sı Özlem Türkad bakın kaç yaşındaymış!

Salı akşamları milyonları atv ekranlarına kilitleyen Bir Gece Masalı'nda Süreyya karakterini canlandıran ünlü oyuncu Özlem Türkad'ın hayatı merak edildi. Dizide Burak Deniz'in canlandırdığı Mahir karakterinin annesi rolüyle izleyici karşısına çıkan Türkad'ın özellikle yaşı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar ise "Hiç göstermiyor" yorumunda bulundu. Bakın kaç yaşındaymış...