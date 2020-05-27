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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! Selin Genç'in değişimi şaşkına çevirdi!

Bir Zamanlar Çukurova, perşembe akşamlarının değişmez lider haline geldi. ATV ekranlarında her perşembe günü izleyicileriyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosunda Vahide Perçin, Kerem Alışık, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş gibi isimleri barındırıyor ancak genç yıldızlar da dikkat çekiyor. Onlardan biri de Selin Genç oldu.Dizinin sakin kızı, sosyal medyada fırtınalar estiriyor. Geçtiğimiz günlerde siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşan Selin Genç'e övgüler yağdı. Öte yandan 26 yaşındaki genç oyuncunun yıllar önceki fotoğrafları herkesi şaşırttı. Genç oyuncu yıllar içerisinde çok güzelleşmiş. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

27.05.2020 07:30 - Son Güncelleme: 10.12.2020 09:29
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! Selin Genç'in değişimi şaşkına çevirdi!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i olarak tanıdık Selin Genç'i... Dizinin sessiz kızı sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri. Ancak sosyal medyada bambaşka biri. Güzelliği ile herkesi büyülüyor.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! Selin Genç'in değişimi şaşkına çevirdi!

Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Selin Genç geride bıraktığımız günlerde siyah-beyaz bir fotoğraf paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa övgü dolu yorumlar yağdı. 1994 doğumlu Selin Genç'in bu fotoğrafı gözden kaçacak gibi değil.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! Selin Genç'in değişimi şaşkına çevirdi!

İŞTE O FOTOĞRAF

'Güzeller güzel', 'Adana'nın en güzel kızı', 'Zarafet' gibi yorumlar alan Selin Genç'in bu fotoğrafının beğeni sayısı 10 bini aştı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! Selin Genç'in değişimi şaşkına çevirdi!

Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamakta ve Gülten karakterini canlandıran Selin Genç'in yıllar öncesine ait fotoğrafları da çok konuşulacak cinsten. İşte başta Selin Genç olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! Selin Genç'in değişimi şaşkına çevirdi!

ENGİN AKYÜREK

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