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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! Selin Genç'in değişimi şaşkına çevirdi!

Bir Zamanlar Çukurova, perşembe akşamlarının değişmez lider haline geldi. ATV ekranlarında her perşembe günü izleyicileriyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosunda Vahide Perçin, Kerem Alışık, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş gibi isimleri barındırıyor ancak genç yıldızlar da dikkat çekiyor. Onlardan biri de Selin Genç oldu.Dizinin sakin kızı, sosyal medyada fırtınalar estiriyor. Geçtiğimiz günlerde siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşan Selin Genç'e övgüler yağdı. Öte yandan 26 yaşındaki genç oyuncunun yıllar önceki fotoğrafları herkesi şaşırttı. Genç oyuncu yıllar içerisinde çok güzelleşmiş. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

27.05.2020 07:30 - Son Güncelleme: 10.12.2020 09:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





