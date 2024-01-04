Demet yine yaptı yapacağını "Kimse kusura bakmasın ama Ebru Gündeş Hadise'yi..." Demet Akalın eski defterleri coşturacak

Açıklamaları, paylaşımları yani attığı her adımla olay yaratmayı başaran Demet Akalın yine iş başında... Önceki gün küçük çaplı bir operasyon geçiren Demet Akalın, hasta yatağında da boş durmadı. Hadise ve Ebru Gündeş'le ilgili olan bir paylaşımı beğenen Demet Akalın hem eski defterleri açtı hem de sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte Demet Akalın'ın o hamlesi...
Demet Akalın iş başında!
Ünlü şarkıcı Demet Akalın önceki gün ameliyat olduğunu duyurmuştu.
Ses tellerinde kist olduğu için ameliyat olan, hasta yatağından paylaşım yapan Akalın şu ifadeleri kullanmıştı:
"İyiyim, Allah razı olsun tüm mesajlara"