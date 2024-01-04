Ebru Şancı’yı 8 yıllık eşi Alpaslan Öztürk'le yaş farkını ti'ye aldı "Ben parkta oynuyordum geldin beni kandırdın"

Mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuğu da ekleyen ve şimdilerde sunuculuk yapan Ebru Şancı, hem iş hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. 2015'te futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eskişehir'de düzenlenen sade bir törenle dünyaevine giren üç çocuk annesi Şancı, sık sık eşini ti'ye aldığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Şancı o paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.
17 yaşındayken Brezilya'daki 2001 MİSS Globe güzellik yarışmasında birinci seçilen Ebru Şancı, Türkiye'ye gelip burada mankenliğe başladı.
İlerleyen zamanlarda mankenlik kariyerine oyunculuğu da ekleyen Şancı, tarihler 7 Eylül 2015'i gösterdiğinde futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eskişehir'de düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girdi.
Mila ve Ceylin adında ikiz kızları olan Şancı, 2020 yılında oğlu Kürşad Fırat'ı kucağına aldı.