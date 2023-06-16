Demet Şener'in o fotoğrafı ortalığı yıktı geçti! "Yaş 14 sanırım, ilk aşkımın güvenli ellerinde..." dedi görenler: "Bir gecede Türkiye güzeli..."
Demet Şener'in o fotoğrafı ortalığı yıktı geçti! "Yaş 14 sanırım, ilk aşkımın güvenli ellerindeyim" diyen Demet Şener'in çocukluk fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Bir kızı bir de oğlu olan Demet Şener'in çocukluğunu görenler "Kızınız İrem sizin kopyanız olmuş" derken Şener'in duru güzelliğine de övgü üstüne övgü geldi. İşte "Bir gecede Türkiye'nin en güzeli oldu" , "Ne kadar masum ve güzel" yorumlarının havada uçuştuğu Demet Şener'in o fotoğrafı..
Demet Şener'in o fotoğrafı ortalığı yıktı geçti! "Yaş 14 sanırım, ilk aşkımın güvenli ellerinde..." dedi, o fotoğrafı görenler: "Bir gecede Türkiye'nin en güzeli oldu" yorumları yaptı.
İbrahim Kutluay ile boşandıktan sonra Cenk Küpeli ile evlenen ve 2 yıl sonra Küpeli ile de boşanan Demet Şener şimdilerde Tolga Arman ile aşk yaşıyor.
Bu fotoğrafı, "İlk aşkım babamın güvenli ellerinde...Yaş 14 sanırım. Çok güzel bir çocukluk geçirdim ne mutlu bana... Teşekkür ederim her şey için beni her şartta sarıp sarmalayan el üstünde tutan koşulsuz sevgi veren anne-babam ve iki muhteşem abime... Babam da eminim bir yerlerden beni izleyip gurur duyuyordur..." notuyla paylaşan Demet Şener hem güzelliği hem de kızıyla benzerliğiyle adından söz ettirdi.
Kızı İrem'in annesine benzediğini belirten yorumların yanısıra Demet Şener'in 'Türkiye Güzeli' olacağının çocukluk yıllarından belli olduğuna yönelik yorumlar da yapıldı.