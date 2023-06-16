Demet Şener'in o fotoğrafı ortalığı yıktı geçti! "Yaş 14 sanırım, ilk aşkımın güvenli ellerinde..." dedi görenler: "Bir gecede Türkiye güzeli..."

Bu fotoğrafı, "İlk aşkım babamın güvenli ellerinde...Yaş 14 sanırım. Çok güzel bir çocukluk geçirdim ne mutlu bana... Teşekkür ederim her şey için beni her şartta sarıp sarmalayan el üstünde tutan koşulsuz sevgi veren anne-babam ve iki muhteşem abime... Babam da eminim bir yerlerden beni izleyip gurur duyuyordur..." notuyla paylaşan Demet Şener hem güzelliği hem de kızıyla benzerliğiyle adından söz ettirdi.