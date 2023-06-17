Boşanacakları iddia edilmişti ama sürpriz hareket! Aynı anda paylaştılar! ’’İyi ki...’’ Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak tekrar yan yana geldi!

8 yıllık evliliklerini bitirecekleri iddia edilen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak bugün çocukları için uzun bir aradan sonra tekrar yan yana göründüler. Çiftin evliliklerini kurtarmak için terapiye gittikleri ancak başaramadıkları konuşulmuştu. Geçtiğimiz günlerde de Ceyda Düvenci Vialand AVM'de düzenlenen bir etkinlikte göründü. "Eşi Bülent Şakrak'la boşanacağı" haberleri hakkında "Bu konuya cevap vermiyorum" açıklamasında bulunmuştu. Sürpriz hareket geldi. Aynı anda sosyal medya hesaplarından paylaştılar. İşte detaylar...