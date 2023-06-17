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Haberler Magazin Hülya Avşar Müjde Ar'la başrol paylaşmış Çarkıfelek'le efsaneleşmişti! Sırra kadem basan Tarık Tarcan'ın son haline bakın

Hülya Avşar Müjde Ar'la başrol paylaşmış Çarkıfelek'le efsaneleşmişti! Sırra kadem basan Tarık Tarcan'ın son haline bakın

Müjde Ar, Hülya Avşar gibi isimlerle başrol paylaştı, modellik yaptı, Çarkıfelek'le efsaneleşti ama sonra ortadan bir kayboldu ki bulabilene aşk olsun... Bir dönemin efsane isimlerinden biri olan Tarık Tarcan, son haliyle sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu. Tası tarağı toplayıp İstanbul'u terk eden ve Marmaris'e yerleşen Tarcan'ın son hali sizi çok şaşırtacak.

17.06.2023 10:36 - Son Güncelleme: 17.06.2023 10:39
Hülya Avşar Müjde Ar’la başrol paylaşmış Çarkıfelek’le efsaneleşmişti! Sırra kadem basan Tarık Tarcan’ın son haline bakın

Sayısız filmde rol alan oyuncu, manken ve sunucu bir döneme adeta damgasını vurmuştu. Ancak sonrasında ortadan bir kayboldu, pir kayboldu.

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Hülya Avşar Müjde Ar’la başrol paylaşmış Çarkıfelek’le efsaneleşmişti! Sırra kadem basan Tarık Tarcan’ın son haline bakın

Ünlü oyuncu Tarık Tarcan daha önce erken ayrılığı için "Hiçbir zaman ünlü olmaya uyum sağlayamadım" demişti.

Hülya Avşar Müjde Ar’la başrol paylaşmış Çarkıfelek’le efsaneleşmişti! Sırra kadem basan Tarık Tarcan’ın son haline bakın

Çarkıfelek yarışmasıyla hafızalarda iz bırakanTarık Tarcan, yıllar sonra ortaya çıktı.

Hülya Avşar Müjde Ar’la başrol paylaşmış Çarkıfelek’le efsaneleşmişti! Sırra kadem basan Tarık Tarcan’ın son haline bakın

Tarık Tarcan, yılın 6 ayını Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde, kalanını Marmaris'in Bozburun beldesinde geçiriyor. işte aşta Tarık Tarcan olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

Hülya Avşar Müjde Ar’la başrol paylaşmış Çarkıfelek’le efsaneleşmişti! Sırra kadem basan Tarık Tarcan’ın son haline bakın

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