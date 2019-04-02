Demet Şener'in bu halini görenlerin ağzı açık kaldı! Arada uçurumlar var

İbrahim Kutluay ile olaylı boşanma süreci, Cenk Küpeli ile yaşadığı aşk derken Demet Şener son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Uzun yıllardır magazin camiasının içerisinde olan Demet Şener kendini adeta baştan yarattı. Demet Şener'in estetiksiz halini görünce çok şaşıracaksınız.