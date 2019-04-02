Demet Şener'in bu halini görenlerin ağzı açık kaldı! Arada uçurumlar var
Demet Şener, son dönemin en çok konuşulan kadınlarından. İbrahim Kutluay ile yaşadığı aldatma ile başlayan boşanma süreci, Cenk Küpeli ile yaşadığı aşk derken eski model Demet Şener hep gündemde. Onun gündemde olmasının bir nedeni daha var. Bir türlü yaşlanmaması... Demet Şener'in yıllar öncesine ait bir fotoğrafı aslında her şeyin bit estetik harikası olduğunu kanıtlar nitelikte. Demet Şener'in estetiksiz halini görünce çok şaşıracaksınız.
02.04.2019 17:06
- Son Güncelleme: 02.04.2019 17:10
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