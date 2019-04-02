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Demet Şener'in bu halini görenlerin ağzı açık kaldı! Arada uçurumlar var

Demet Şener, son dönemin en çok konuşulan kadınlarından. İbrahim Kutluay ile yaşadığı aldatma ile başlayan boşanma süreci, Cenk Küpeli ile yaşadığı aşk derken eski model Demet Şener hep gündemde. Onun gündemde olmasının bir nedeni daha var. Bir türlü yaşlanmaması... Demet Şener'in yıllar öncesine ait bir fotoğrafı aslında her şeyin bit estetik harikası olduğunu kanıtlar nitelikte. Demet Şener'in estetiksiz halini görünce çok şaşıracaksınız.

02.04.2019 17:06 - Son Güncelleme: 02.04.2019 17:10
Demet Şener'in bu halini görenlerin ağzı açık kaldı! Arada uçurumlar var

İbrahim Kutluay ile olaylı boşanma süreci, Cenk Küpeli ile yaşadığı aşk derken Demet Şener son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Uzun yıllardır magazin camiasının içerisinde olan Demet Şener kendini adeta baştan yarattı. Demet Şener'in estetiksiz halini görünce çok şaşıracaksınız.

Demet Şener'in bu halini görenlerin ağzı açık kaldı! Arada uçurumlar var

Almeda Abazi

Demet Şener'in bu halini görenlerin ağzı açık kaldı! Arada uçurumlar var

Didem Soydan

Demet Şener'in bu halini görenlerin ağzı açık kaldı! Arada uçurumlar var

Fahriye Evcen

Demet Şener'in bu halini görenlerin ağzı açık kaldı! Arada uçurumlar var

Sıla

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