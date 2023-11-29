Demet Şener ve Özge Ulusoy'dan itiraflar "Şehir dışında gittiğimizde odada..." Kankalar bombaları peş peşe patlattı

Magazin dünyasının iki ünlü kankası Demet Şener ile Özge Ulusoy basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve idollerinin kim olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

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Geçtiğimiz günlerde Demet Şener ile fotoğrafını paylaşan Özge Ulusoy, "Biz artık yıllardır bu sektörün içinde olduğumuz için çok fazla insanla samimi olup, arkadaş olmak çok kolay değil. Kafa dengini bulmak, güvenebileceğin bir insan bulmak... Biz iyi arkadaşız. Mümkün olduğunca beraber vakit geçiriyoruz. O yüzden de onu paylaştık. Çok iyi anlaşıyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz. Ölümüne kankayız tarzı ayrılmaz ikiliyiz" dedi.