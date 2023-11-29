Demet Şener ve Özge Ulusoy'dan itiraflar "Şehir dışında gittiğimizde odada..." Kankalar bombaları peş peşe patlattı

Bir yanda Demet Şener bir yanda Özge Ulusoy, magazin dünyasının iki ünlü güzeli aynı zamanda iki yakın arkadaş. Hem etkinliklerde hem de sosyal medyada sık sık yan yana gelen, yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen bu ikili önceki gün ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İkilinin bir itirafı ise çok konuşulacak cinsten. İşte haberin detayları...
Magazin dünyasının iki ünlü kankası Demet Şener ile Özge Ulusoy basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve idollerinin kim olduğunu açıkladı. İşte detaylar...
Geçtiğimiz günlerde Demet Şener ile fotoğrafını paylaşan Özge Ulusoy, "Biz artık yıllardır bu sektörün içinde olduğumuz için çok fazla insanla samimi olup, arkadaş olmak çok kolay değil. Kafa dengini bulmak, güvenebileceğin bir insan bulmak... Biz iyi arkadaşız. Mümkün olduğunca beraber vakit geçiriyoruz. O yüzden de onu paylaştık. Çok iyi anlaşıyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz. Ölümüne kankayız tarzı ayrılmaz ikiliyiz" dedi.
"AYRI BİR DOSTLUĞUMUZ VAR"
Demet Şener ise arkadaşlıkları hakkında "Özge ile ayrı bir dostluğumuz var. Sık sıkta bir araya geliyoruz. Şehir dışına işlere gittiğimizde odada sık sık dedikodu yapıyoruz" ifadelerini kullandı.