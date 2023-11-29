Kemal Sunal’ın Emine’siydi! Yeşilçam efsanesi Tokatçı’nın yıldızı Nazan Saatçi’nin son hali “Yok artık” dedirtti: Yaş almış yaşlanmamış!

Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Ali Şen, Ünal Gürel gibi isimleri bir araya getiren, 1983 yapımı Tokatçı filminde Emine karakterini canlandıran Nazan Saatçi'nin son hali gündem oldu. Şimdilerde 65 yaşında olan ünlü Yeşilçam yıldızının sosyal medya paylaşımlarını görenlerin ağızları açık kaldı. Yıllara meydan okuyan Nazan Saatçi için "Yaş almış yaşlanmamış", "Eskisinden de güzel", "Gençlik iksirini buldu kesin" yorumları yapıldı. İşte Nazan Saatçi'nin son hali...