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"Bayan Kahkaha" olarak tanınıyordu! Ünlü şarkıcı Güzide Kasacı 94 yaşında vefat etti! Bir döneme adını yazdıran Kasacı...

Sahnelerin "Bayan Kahkaha"sı Güzide Kasacı'dan acı haber... Ağlama Değmez Hayat, Benim Adım Çalıkuşu, Sarsam Seni ve Civelek adlı şarkıların da aralarında bulunduğu, çok sayıda eseri yorumlayan sanatçı Güzide Kasacı, 94 yaşında vefat etti. Kasacı'nın vefat haberiyle ilgili bir paylaşım yapan torunu Ebru Çiftçikal "Biricik aile büyüğümüz, canım anneannem, değerli devlet sanatçısı Güzide Kasacı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 14:24 Güncelleme 29 Kasım 2023, 14:44
Bayan Kahkaha olarak tanınıyordu! Ünlü şarkıcı Güzide Kasacı 94 yaşında vefat etti! Bir döneme adını yazdıran Kasacı... 1

"Ağlama Değmez Hayat", "Benim Adım Çalıkuşu", "Sarsam Seni" ve "Civelek" adlı şarkıların da aralarında bulunduğu, çok sayıda eseri yorumlayan sanatçı Güzide Kasacı, 94 yaşında vefat etti.

Bayan Kahkaha olarak tanınıyordu! Ünlü şarkıcı Güzide Kasacı 94 yaşında vefat etti! Bir döneme adını yazdıran Kasacı... 2

Kasacı'nın kızı Canan Alhas, yaptığı açıklamada, annesinin tedavi görmek üzere 27 Kasım'da kaldırıldığı Medilife Bağcılar Hastanesinde bu sabah hayatını kaybettiğini söyledi.

Bayan Kahkaha olarak tanınıyordu! Ünlü şarkıcı Güzide Kasacı 94 yaşında vefat etti! Bir döneme adını yazdıran Kasacı... 3

Kasacı'nın torunu Ebru Çiftçikal ise yaptığı paylaşımda anneannesinin vefat haberini şu sözlerle duyurdu:

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