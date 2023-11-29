"Bayan Kahkaha" olarak tanınıyordu! Ünlü şarkıcı Güzide Kasacı 94 yaşında vefat etti! Bir döneme adını yazdıran Kasacı...

Sahnelerin "Bayan Kahkaha"sı Güzide Kasacı'dan acı haber... Ağlama Değmez Hayat, Benim Adım Çalıkuşu, Sarsam Seni ve Civelek adlı şarkıların da aralarında bulunduğu, çok sayıda eseri yorumlayan sanatçı Güzide Kasacı, 94 yaşında vefat etti. Kasacı'nın vefat haberiyle ilgili bir paylaşım yapan torunu Ebru Çiftçikal "Biricik aile büyüğümüz, canım anneannem, değerli devlet sanatçısı Güzide Kasacı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.