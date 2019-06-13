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Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızları İrem'in son hali herkesi çok şaşırttı! Ünlülerin çocukları

Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin kendileri kadar çocukları da merak konusu oluyor. Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor. Kimi kameralar önünde büyüyor kimi ise objektiflerden uzak bir hayat sürüyor. Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızları İrem de kameralardan uzak tutulmaya çalışılsa da sevenleri tarafından oldukça merak ediliyor. İşte İrem Kutluay'ın görenleri şaşırtan son fotoğrafı ve ünlü isimlerin bilinen ve bilinmeyen çocukları...

13.06.2019 23:05 - Son Güncelleme: 13.06.2019 23:49
Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızları İrem'in son hali herkesi çok şaşırttı! Ünlülerin çocukları

Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızları İrem de kameralardan uzak tutulmaya çalışılsa da sevenleri tarafından oldukça merak ediliyor. İşte İrem Kutluay'ın görenleri şaşırtan son fotoğrafı ve ünlü isimlerin bilinen ve bilinmeyen çocukları...

Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızları İrem'in son hali herkesi çok şaşırttı! Ünlülerin çocukları

ARZUM ONAN - MEHMET ASLANTUĞ İLE ÇOCUKLARI CAN

Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızları İrem'in son hali herkesi çok şaşırttı! Ünlülerin çocukları

ARZUM ONAN - MEHMET ASLANTUĞ İLE ÇOCUKLARI CAN

Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızları İrem'in son hali herkesi çok şaşırttı! Ünlülerin çocukları

YASEMİN CONKA İLE OĞLU SARP

Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızları İrem'in son hali herkesi çok şaşırttı! Ünlülerin çocukları
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