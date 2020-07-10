Demet Şener transparan elbisesiyle şoke etti! İşte İbrahim Kutluay'ın eski eşi Demet Şener'in gençliği...

Demet Şener'in gençlik yıllarına ait fotoğraf sosyal medya gündeminde yerini aldı. 11 Nisan 1977'de Bursa'da dünyaya gelen Demet Şener, 1995 yılında yapılan Miss Turkey Güzellik Yarışmasında 1. oldu. 15 Temmuz 2005 tarihinde millî basketbolcu İbrahim Kutluay'la evlendi, 19 Ocak 2018'de İbrahim Kutluay'dan boşandı. Şener'in bu evliliğinden 2006 doğumlu İrem adında bir kız çocuğu ve 2009 doğumlu Ömer isimli oğlu var. 2019 yılında kendisinden 8 yaş küçük eski milli basketbolcu Cenk Küpeli ile dünyaevine giren Demet Şener', evliliğinde oldukça mutlu. Yaşı ve iki çocuk dünyaya getirmiş olmasına rağmen fit kalmayı başaran Demet Şener, İbrahim Kutluay ile evlendiği dönemlerde nasıl görünüyordu? İşte Demet şener ve birçok ünlü ismin tarihin tozlu raflarından çıkan gençlik fotoğrafları...