Edvina Sponza, Demet Şenerin açtığı tazminat davasını kazandı! İbrahim Kutluayın sevgilisi Edvina Sponza kimdir?

Demet Şener'in evlilik birliği içerisindeki kocasıyla yasak aşk yaşayarak yuvasını yıkmakla itham ettiği, Edvina Sponza'ya açtığı 500 Bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Demet Şener'in yuvasını yıkmakla itham ettiği Edvina Sponza'ya açtığı 500 bin TL'lik manevi tazminat davası reddedildi.