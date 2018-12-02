Edvina Sponza, Demet Şener'in açtığı tazminat davasını kazandı! İbrahim Kutluay'ın sevgilisi Edvina Sponza kimdir?

Edvina Sponza, Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın evliliğinin bitmesine sebep olan ikinci kadın olarak magazin gündemine oturdu. Demet Şener, İbrahim Kutluay ile evli olduğu dönemde Edvina Sponza'nın eşi İbrahim Kutluay ile yasak aşk yaşadığı gerekçesiyle Sponza'ya 500 bin TL'lik tazminat davası açmıştı. Mahkeme Edvina Sponza'nın lehine sonuçlandı. Mahkemede Demet Şener'in avukatının Edvina Sponza ile ilgili iddiaları, magazin gündemini epey meşgul edecek gibi görünüyor. Peki, Demet Şener'in ikinci kadın muamelesi yaptığı Edvina Sponza kimdir? Herkesin merak ettiği sorunun cevabı haberimizin detayında...

2 Aralık 2018 Pazar, 17:48:55 Güncelleme: 18:06:06
Edvina Sponza, Demet Şenerin açtığı tazminat davasını kazandı! İbrahim Kutluayın sevgilisi Edvina Sponza kimdir?

Demet Şener'in evlilik birliği içerisindeki kocasıyla yasak aşk yaşayarak yuvasını yıkmakla itham ettiği, Edvina Sponza'ya açtığı 500 Bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Demet Şener'in yuvasını yıkmakla itham ettiği Edvina Sponza'ya açtığı 500 bin TL'lik manevi tazminat davası reddedildi.

Edvina Sponza, Demet Şenerin açtığı tazminat davasını kazandı! İbrahim Kutluayın sevgilisi Edvina Sponza kimdir?

Eski manken Demet Şener, eski milli basketbolcu eşi İbrahim Kutluay'la evlililiğini yıktığı iddiasıyla Edvina Sponza'ya açtığı manevi tazminat davası sonuçlandı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Demet Şener'in avukatı Nezihe Hıdıroğlu ve Edvina Sponza'nın avukatı katıldı.

Edvina Sponza, Demet Şenerin açtığı tazminat davasını kazandı! İbrahim Kutluayın sevgilisi Edvina Sponza kimdir?

Avukat Nezihe Hıdıroğlu açtıkları davanın evlilik dışı ilişkiye dayanmadığını, Edvina Sponza'nın doğrudan Demet Şener'i hedef aldığını öne sürdü. Hıdıroğlu, "Sponza'nın el yazısı notları ve iç çamaşırlarını Demet Şener'e göndererek, telefonla da 'Bunu kocan bana aldı' diyerek doğrudan kişilik haklarına saldırıda bulunmuştur" dedi.

Edvina Sponza, Demet Şenerin açtığı tazminat davasını kazandı! İbrahim Kutluayın sevgilisi Edvina Sponza kimdir?

Hıdıroğlu, "Bu dava öteki kadın davası değildir. Karşı tarafın sunduğu Yargıtay içtihatları bu dava ile ilgili değildir. Davamızın kabulüne karar verilsin" dedi.

Edvina Sponza, Demet Şenerin açtığı tazminat davasını kazandı! İbrahim Kutluayın sevgilisi Edvina Sponza kimdir?

Edvina Sponza'nın avukatı ise davanın evlilik dışı ilişkiye dayandırılarak açıldığını bununla ilgili Yargıtay Genel Kurulu'nun içtihatları bulunduğunu belirterek davanın reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme davanın bittiğini belirterek gerekçesini sonradan açıklamak üzere davanın reddine karar verdi.

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