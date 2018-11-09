Demet Şener, ikinci kadın ilan ettiği Edwina Sponza'yı isyan ettirdi! Sponza'dan mahkeme heyetine not!
Demet Şener, İbrahim Kutluay ile ayrılığının sebebinin Edwina Sponza olduğunu iddia etmiş, mahkemeye de delil olarak İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza'nın fotoğraflarını sunmuştu. Demet Şener'in 'ikinci kadın' ilan ettiği Edwina Sponza, dünkü duruşmadan sonra isyan etti. Sponza, mahkeme heyetine avukatı aracılığıyla 'Sürekli konuştuğu için ben ve çocuklarım zarar görüyor' notu gönderip, davanın iptalini istedi. Mahkeme, duruşmayı 29 Kasım'a erteledi..
Demet Şener, eski eşi İbrahim Kutluay ile sevgilisini sonunda yakaladı! Ünlü ve güzel manken Demet Şener, eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile olan evliliğini geçtiğimiz ocak ayında sonlandırmıştı. 13 yıllık evlilik ve 2 çocuk ardından boşanan ünlü manken Demet Şener, evliliğinin bitme sebebi olarak İbrahim Kutluay'ın kendisini sosyetik güzel Edvina Sponza ile aldatması olarak göstermişti..
Demet Şener, İbrahim Kutluay'la 11 yıllık evliliğinin bitmesine neden olarak gösterdiği Edwina Sponza'ya açtığı davanın peşini bırakmıyor. Şener'in Sponza'ya açtığı 500 bin liralık 'ikinci kadın' davasının dünkü duruşmasına ise sosyetik yogacının talebi damga vurdu. Bu duruşmaya da katılmayan Sponza, mahkeme heyetine avukatı aracılığıyla şu talebini iletti...
"Dava, karşı taraf yüzünden sürekli gündemde tutuluyor. Yargılamanın uzaması müvekkilim ve 3 çocuğuna büyük zarar vermektedir. Şener ile Kutluay'ın boşanma davasının kesinleşmesini beklemeden davanın reddine karar verilmesini istiyoruz." Şener'in avukatı ise "Boşanma davası kesinleştikten sonra bu davayla ilgili karar verilsin" dedi.