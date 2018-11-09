Demet Şener, ikinci kadın ilan ettiği Edwina Sponza'yı isyan ettirdi! Sponza'dan mahkeme heyetine not!

Demet Şener, İbrahim Kutluay ile ayrılığının sebebinin Edwina Sponza olduğunu iddia etmiş, mahkemeye de delil olarak İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza'nın fotoğraflarını sunmuştu. Demet Şener'in 'ikinci kadın' ilan ettiği Edwina Sponza, dünkü duruşmadan sonra isyan etti. Sponza, mahkeme heyetine avukatı aracılığıyla 'Sürekli konuştuğu için ben ve çocuklarım zarar görüyor' notu gönderip, davanın iptalini istedi. Mahkeme, duruşmayı 29 Kasım'a erteledi..

9 Kasım 2018 Cuma, 13:42:28 Güncelleme: 14:06:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





