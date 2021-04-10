Demet Şener en büyük korkusunu açıkladı! O film tüm hayatını etkiledi

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile boşandıktan sonra iş insanı Cenk Küpeli'yle nikah masasına oturan eski manken Demet Şener'in bu evliliği de umduğu gibi olmadı. Cenk Küpeli'yle de yollarını ayıran Demet Şener, boşanmanın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla ve özel hayatıyla gündeme sık sık gündeme geldi. Şener, şimdi ise verdiği bir röportajla çok konuşuldu. Samimi açıklamalarda bulunan Şener, en büyük korkusunu ilk kez açıkladı. Çocukluğunda izlediği Jaws filmlerinden çok etkilendiği dile getiren eski model, köpek balığı fobisi olduğunu ve denize tek başına giremediğini itiraf etti.

10.04.2021 13:28 - Son Güncelleme: 10.04.2021 13:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





