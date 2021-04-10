Demet Şener en büyük korkusunu açıkladı! O film tüm hayatını etkiledi
Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile boşandıktan sonra iş insanı Cenk Küpeli'yle nikah masasına oturan eski manken Demet Şener'in bu evliliği de umduğu gibi olmadı. Cenk Küpeli'yle de yollarını ayıran Demet Şener, boşanmanın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla ve özel hayatıyla gündeme sık sık gündeme geldi. Şener, şimdi ise verdiği bir röportajla çok konuşuldu. Samimi açıklamalarda bulunan Şener, en büyük korkusunu ilk kez açıkladı. Çocukluğunda izlediği Jaws filmlerinden çok etkilendiği dile getiren eski model, köpek balığı fobisi olduğunu ve denize tek başına giremediğini itiraf etti.
10.04.2021 13:28
- Son Güncelleme: 10.04.2021 13:31
1995 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda birinci olan ve ardından hayatı değişen Demet Şener, modelliğin yanı sıra Bir Demet Tiyatro ve Kahpe Bizans gibi yapımlarda oyunculuk deneyimi de yaşamıştı.
Podyumların tozunu attıran eski manken, İbrahim Kutluay ile yaptığı evlilikten sonra ekranlardan uzaklaşarak İrem ve Ömer isimli iki çocuğunun bakımıyla yakından ilgilendi. Şener, geçen yıl ise kendi adını taşıyan giyim markasıyla ticarete adım attı.
İş ve özel hayatıyla her dönem magazin gündeminde yer edinen Demet Şener, şimdi ise bambaşka bir konuyla gündem oldu. Şener'in en büyük korkusu dikkat çekti.
Günaydın'da yer alan habere göre; çocukluk yıllarında 'Jaws' filmlerini izleyen Şener, kendisinde köpekbalığı fobisi oluştuğunu söyledi.
Bu durumu hâlâ yaşadığını belirten ünlü isim, şu ifadeleri kullandı: "Bu filmler sebebiyle köpek balığı korkusu oluştu. Aynı zamanda inanılmaz hayranlık duyduğum hayvanlar"