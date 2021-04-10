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Sinem Kobal'dan kendi usülünde doğum günü kutlaması! Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal yakın dostu Barış Falay'ı unutmadı

Ekim ayında kızı Lalin İmirzalıoğlu'nu kucağına alan Sinem Kobal yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Şu sıralar bol bol evinden paylaşım yapan Sinem Kobal, yakın arkadaşı Barış Falay'ın doğum günün unutmadı. Kenan İmirzalıoğlu'nun Ezel dizisinden rol arkadaşı olan Barış Falay, çiftin yakın dostu.

10.04.2021 13:14 - Son Güncelleme: 10.04.2021 13:14
Sinem Kobal'dan kendi usülünde doğum günü kutlaması! Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal yakın dostu Barış Falay'ı unutmadı

Ünlü oyuncu Sinem Kobal hem kendisinin hem de eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun yakın arkadaşı olan Barış Falay'ın doğum gününü unutmadı.

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Sinem Kobal'dan kendi usülünde doğum günü kutlaması! Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal yakın dostu Barış Falay'ı unutmadı

49 yaşındaki Barış Falay'la en güzel anlarını paylaşan Sinem Kobal, yakın dostunun doğum gününü kutladı.

Sinem Kobal'dan kendi usülünde doğum günü kutlaması! Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal yakın dostu Barış Falay'ı unutmadı

Barış Falay, Kenan İmirzalıoğlu'nun da Ezel dizisinden rol arkadaşı.

Sinem Kobal'dan kendi usülünde doğum günü kutlaması! Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal yakın dostu Barış Falay'ı unutmadı

Barış Falay, Sinem ve Kenan çifti kızları Lalin'i kucaklarını aldıklarına şu ifadeleri kullanmıştı:

Sinem Kobal'dan kendi usülünde doğum günü kutlaması! Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal yakın dostu Barış Falay'ı unutmadı

"Kenan benim çok iyi ve yakın arkadaşım sık sık görüşürüz. Baba olma heyecanı yaşıyor, onun adına da çok mutluyum"