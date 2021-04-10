Sinem Kobal'dan kendi usülünde doğum günü kutlaması! Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal yakın dostu Barış Falay'ı unutmadı
Ekim ayında kızı Lalin İmirzalıoğlu'nu kucağına alan Sinem Kobal yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Şu sıralar bol bol evinden paylaşım yapan Sinem Kobal, yakın arkadaşı Barış Falay'ın doğum günün unutmadı. Kenan İmirzalıoğlu'nun Ezel dizisinden rol arkadaşı olan Barış Falay, çiftin yakın dostu.
Ekim ayında kızı Lalin İmirzalıoğlu'nu kucağına alan Sinem Kobal yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Şu sıralar bol bol evinden paylaşım yapan Sinem Kobal, yakın arkadaşı Barış Falay'ın doğum günün unutmadı. Kenan İmirzalıoğlu'nun Ezel dizisinden rol arkadaşı olan Barış Falay, çiftin yakın dostu.
10.04.2021 13:14
- Son Güncelleme: 10.04.2021 13:14