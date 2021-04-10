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Yeşilçam yıldızı Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti! Aylardır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu

Son dakika haberi... Akciğer kanserine yakalanan ve 2,5 yıldır tedavisi devam eden Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti. Mehtap Ar, 4 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu.

10.04.2021 14:39 - Son Güncelleme: 10.04.2021 14:42
Yeşilçam yıldızı Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti! Aylardır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu

İki buçuk yıldır akciğer kanseri tedavisi gören ve geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılan oyuncu Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti.

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Yeşilçam yıldızı Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti! Aylardır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu

Mehtap Ar, 4 ay önce yoğun bakıma kaldırılmıştı. Akciğer kanseri olan ünlü oyuncunun ablası Müjde Ar, 4 aydır günlerinin büyük bir bölümünü hastanede geçiriyordu.

Yeşilçam yıldızı Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti! Aylardır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu

YÜREKLERİ SIZLATMIŞTI

Usta oyuncu Müjde Ar, üç aydır yoğun bakımda tedavi gören kardeşinin doğum gününü sosyal medya hesabı üzerinden kutlamıştı. Ar, paylaşımında "Canım, biriciğim, kardeşim, kalbimin yarısı, her şeyim. Bir an önce iyileş" ifadelerini kullanmıştı.

Yeşilçam yıldızı Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti! Aylardır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu

Yıllardır kanserle mücadele eden Mehtap Ar, geçtiğimiz ocak ayında yoğun bakıma kaldırılmıştı. Mehtap Ar'ın sağlık durumu hakkında ablası Müjde Ar açıklamasında şu ifadelere yer vermişti...

Yeşilçam yıldızı Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti! Aylardır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu

Usta oyuncu Müjde Ar kardeşinin sağlık durumu hakkında açıklamada bulunarak "Benim ne olduğum hiç önemli değil, biricik kardeşim benim her şeyim. İyi olması için dua ediyoruz, 5 gündür yeniden yoğun bakımda" ifadelerini kullandı. İşte Müjde Ar'ın Mehtap Ar'ın sağlık durumu hakkında yaptığı açıklama...