Yeşilçam yıldızı Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti! Aylardır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu

Usta oyuncu Müjde Ar kardeşinin sağlık durumu hakkında açıklamada bulunarak "Benim ne olduğum hiç önemli değil, biricik kardeşim benim her şeyim. İyi olması için dua ediyoruz, 5 gündür yeniden yoğun bakımda" ifadelerini kullandı. İşte Müjde Ar'ın Mehtap Ar'ın sağlık durumu hakkında yaptığı açıklama...