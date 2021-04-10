Yeşilçam yıldızı Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti! Aylardır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu
Son dakika haberi... Akciğer kanserine yakalanan ve 2,5 yıldır tedavisi devam eden Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti. Mehtap Ar, 4 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu.
10.04.2021 14:39
- Son Güncelleme: 10.04.2021 14:42
Usta oyuncu Müjde Ar kardeşinin sağlık durumu hakkında açıklamada bulunarak "Benim ne olduğum hiç önemli değil, biricik kardeşim benim her şeyim. İyi olması için dua ediyoruz, 5 gündür yeniden yoğun bakımda" ifadelerini kullandı. İşte Müjde Ar'ın Mehtap Ar'ın sağlık durumu hakkında yaptığı açıklama...