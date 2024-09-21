Demet Sağıroğlu Metin Arolat’ın son anlarını anlattı: 20 dakika sonra...

52 yaşındaki şarkıcı Metin Arolat, İstanbul'da sahne aldığı mekanda hayatını kaybetti. Hemen ambulans ile hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi sonucu vefat eden Metin Arolat'ın son anlarını ise arkadaşı Demet Sağıroğlu anlattı. Gözyaşlarına boğulan Sağıroğlu, konuşmakta güçlük çekti. Metin Arolat'ın ikin gün önce verdiği son röportajı da ortaya çıktı.Ünlü şarkıcının anlattıkları dikkat çekti.