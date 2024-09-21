Yusuf Yazıcı'nın eşi Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda pozlar!

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile geçtiğimiz mayıs ayında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiften geçen günlerde ise bebek müjdesi gelmişti. Bebeğini kucağına almak için gün sayan Melisa Aslı Pamuk, karnı burnunda pozlarını yayınladı. Ünlü oyuncu için "Hamilelik bir insana anca bu kadar yakışır" yorumu yapıldı. İşte o pozlar...