Aşk-ı Memnu'nun Nihal'i genç anne Hazal Kaya: Psikolojik şiddet gördüm!
Ali Atay ile evliliğinden ilk çocuğu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya şimdilerde bebeği ile vakit geçiriyor. Ekranlardan bir süredir uzak olan Aşk-ı Memnu'nun Nihal'i Hazal Kaya, sosyal medyayı aktif kullananlardan. Sık sık oğlu Fikret Ali ile ilgili paylaşım yapan Hazal Kaya geçtiğimiz günlerde yine sosyal medyada yaptığı açıklamalarda çok konuşuldu. İşte Hazal Kaya'nın o açıklamaları.
25.04.2020 10:45
- Son Güncelleme: 25.04.2020 10:55
Hazal Kaya, hakkında merak edilenleri anlattı.
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Oğlu Fikret Ali'yi kucağına aldıktan sonra daha duygusal olduğunu anlatan Kaya, "Anne olduktan sonra daha fazla duygusallaştım. Bizim umutsuzluğa düşme hakkımız yok. Sabahtan beri videolar izliyorum. Piyano çalan, şiir okuyan çocukları görünce çok duygulandım" dedi.
KADINLARIN BİRBİRİNE BASKISI ÇOK FAZLA
Oyuncu, hamileyken etraftaki hemcinslerin kendine yaptığı psikolojik şiddetten de bahsetti: "Hamilelik zamanlarımda eczanede 'Emzireceksin değil mi' diyen bir teyzeyle karşılaştım.
Yine hamileyken kahve sırasında bir kadın bana 'Normal doğuruyorsunuz değil mi' diye sordu. Kadınların birbirine baskısı çok fazla" dedi.
Oğlu Fikret Ali'nin müziğe tepki verdiğini anlatan Kaya, "Karnımdayken de müzik çalarsa tekme atardı. Şimdi annem çeşitli müzikler dinletiyor. Beğenmediği bir şarkı olunca Fiko ağlayıp değiştirtiyor. Belli ki net bir insan olacak" diye konuştu.