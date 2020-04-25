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Aşk-ı Memnu'nun Nihal'i genç anne Hazal Kaya: Psikolojik şiddet gördüm!

Ali Atay ile evliliğinden ilk çocuğu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya şimdilerde bebeği ile vakit geçiriyor. Ekranlardan bir süredir uzak olan Aşk-ı Memnu'nun Nihal'i Hazal Kaya, sosyal medyayı aktif kullananlardan. Sık sık oğlu Fikret Ali ile ilgili paylaşım yapan Hazal Kaya geçtiğimiz günlerde yine sosyal medyada yaptığı açıklamalarda çok konuşuldu. İşte Hazal Kaya'nın o açıklamaları.

25.04.2020 10:45 - Son Güncelleme: 25.04.2020 10:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





