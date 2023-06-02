Demet Özdemir'in pembe bikinisiyle havuz başında arz-ı endam etti! 25 gün önce Oğuzhan Koç'la boşanmıştı görenler: "Ağzı kulaklarında"
Demet Özdemir'in pembe bikinisiyle havuz başında arz-ı endam etti! 25 gün önce Oğuzhan Koç'la boşanmıştı... Demet Özdemir'in bikinili pozlarını görenler, "Ağzı kulaklarında" , "Keyifler gıcır" , "Ve yaz başlasın" yorumları yaptı. İşte Demet Özdemir başta olmak üzere ünlülerin 2023 yaz paylaşımları...
02.06.2023 15:03 - Son Güncelleme: 02.06.2023 15:03
"AĞZI KULAKLARINDA"
Demet Özdemir'in pembe bikinisiyle havuz başında arz-ı endam etti! 25 gün önce Oğuzhan Koç'la boşanmıştı... Demet Özdemir'in yaz pozlarını görenler yorum yağmuruna tuttu.
Ayrıldılar, barıştılar derken Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç hava şartlarından dolayı 2 gün gecikmeli de olsa Ağustos 2022'de nikah masasına oturdu.
Kimileri bu aşkın reklam amaçlı olduğunu bile dile getirmişti oysaki Demet ile Oğuzhan birbirine baya abayı yakmıştı. Çok geçmeden evlilik kararı alan ikilinin düğününde Demet Özdemir gelinlik tercihleri ile günlerce konuşuldu.
Ancak aşk 8 ay sürdü. Evliliklerinin 8. ayında boşanan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç şimdilerde bekar hayatlarıyla gündemden düşmüyor.