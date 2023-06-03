Arzum Onan'dan biten 27 yıllık evliliği hakkında ilk açıklama "Ağırlık bile oldu çoğu zaman" Eski eşi Mehmet Aslantuğ ile el ele boşanmaya gitmişti
1993 Miss Turkey'de Türkiye Güzeli seçilen Arzum Onan, 1996'da oyuncu Mehmet Aslantuğ ile nikah masasına oturdu. O günden bu yana sürdürdüklerini bitirme kararı aldıklarını duyurmuştu ünlü çift. Ayrılık kararını bile güzel sözlerle duyuran çift neden boşanıyor merak edilirken Mehmet Aslantuğ'un psikolojisinin bozulduğu ve ekonomik kriz yaşadığı gelen iddialar arasındaydı. Tüm bu iddiaların gölgesinde ünlü çift geçtiğimiz günlerde el ele geldikleri mahkemede tek celsede boşandı. Arzum Onan'ın boşanma sonrası yaptığı açıklama ise magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...
Geçtiğimiz günlerde çiftin, kapalı kapılar ardında sorunlar yaşadığı, Arzum Onan'ın Mehmet Aslantuğ'dan aylardır boşanmaya çalıştığını, hatta evleri ayırdığı iddia edilmişti. Hatta her şeyi içine atmaktan rahatsızlanan Arzum Onan'ın hastalanma noktasına geldiği ve sesinin kısıldığı iddialar arasındaydı.
Tüm bu iddiaların ardından Arzum Onan'dan bir paylaşım gelmiş, Mehmet Aslantuğ'da altına yorum yapmıştı. Onan şunları söylemişti:
"Daha depremin yaralarını saramamışken, ülkece acılı ve zor günlerden geçerken, Mehmet son derece saygın bir mücadele sürecinde üstelik seçime sadece 15 gün kalmışken; hakkımızda çıkan habere yönelik cevap vermek zorunda olmak son derece üzücü! 30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil 'psikolojik şiddet' , her daim yanımda olan ve beni destekleyen kişiliği bu türden dedikodulara malzeme olmayı asla haketmez. Zamanla her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; asla birbirimize olan sevgimizi, saygımızı ve ailemizin durduğu yeri değiştirmez"
Zaman içinde gelinen aşamada, boşanmayı talep eden Mehmet oldu. Dava sürecini benim başlatmamın da daha seviyeli bir yaklaşım olacağına karar verdik.
Daha önce de paylaştığım üzere; zamanla her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; birbirimize olan sevgimizi, saygımızı, ailemizin durduğu yeri değiştirmeyecek!
Sevgiyle, sükunetle…