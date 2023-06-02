Ümit Besen'den acı haber! 94 yaşındaki babası Fikret Besen'in ölüm haberiyle kahroldu
Ümit Besen'den acı haber! Türk müziği sanatçısı Ümit Besen'in babası Fikret Besen, 94 yaşında yaşamını yitirdi. Besen'in babası Fikret Besen'in cenazesi, ikindi namazının ardından Belediye Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.
02.06.2023 14:24 - Son Güncelleme: 02.06.2023 14:32
Osmaniyeli sanatçı Ümit Besen'in babası Fikret Besen (94), yaşamını yitirdi. Ali Bekirli Mahallesi'nde yaşayan, sanayi sitesi eski esnafından Fikret Besen, bugün evinde hayatını kaybetti.
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Sanatçı Ümit Besen'in babası Fikret Besen'in cenazesi, ikindi namazının ardından Belediye Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.
Baba acısıyla yıkılan Besen, sosyal medya hesabından henüz bir açıklama yapmadı. Fikret Besen'in kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor. İşte başta Ümit Besen'in babası olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin babaları...