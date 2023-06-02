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Haberler Magazin Ümit Besen'den acı haber! 94 yaşındaki babası Fikret Besen'in ölüm haberiyle kahroldu

Ümit Besen'den acı haber! 94 yaşındaki babası Fikret Besen'in ölüm haberiyle kahroldu

Ümit Besen'den acı haber! Türk müziği sanatçısı Ümit Besen'in babası Fikret Besen, 94 yaşında yaşamını yitirdi. Besen'in babası Fikret Besen'in cenazesi, ikindi namazının ardından Belediye Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

02.06.2023 14:24 - Son Güncelleme: 02.06.2023 14:32
Ümit Besen’den acı haber! 94 yaşındaki babası Fikret Besen’in ölüm haberiyle kahroldu

Ümit Besen'den acı haber! 94 yaşındaki babası Fikret Besen'in ölüm haberiyle kahroldu...

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Ümit Besen’den acı haber! 94 yaşındaki babası Fikret Besen’in ölüm haberiyle kahroldu

Osmaniyeli sanatçı Ümit Besen'in babası Fikret Besen (94), yaşamını yitirdi. Ali Bekirli Mahallesi'nde yaşayan, sanayi sitesi eski esnafından Fikret Besen, bugün evinde hayatını kaybetti.

Ümit Besen’den acı haber! 94 yaşındaki babası Fikret Besen’in ölüm haberiyle kahroldu

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Sanatçı Ümit Besen'in babası Fikret Besen'in cenazesi, ikindi namazının ardından Belediye Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

Ümit Besen’den acı haber! 94 yaşındaki babası Fikret Besen’in ölüm haberiyle kahroldu

Baba acısıyla yıkılan Besen, sosyal medya hesabından henüz bir açıklama yapmadı. Fikret Besen'in kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor. İşte başta Ümit Besen'in babası olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin babaları...

Ümit Besen’den acı haber! 94 yaşındaki babası Fikret Besen’in ölüm haberiyle kahroldu

ÜNLÜLERİN BABALARI

EMRE ALTUĞ VE BABASI TUNCER ALTUĞ

Tuncer Altuğ Mayıs 2023'te vefat etti.

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