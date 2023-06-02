Ümit Besen'den acı haber! 94 yaşındaki babası Fikret Besen'in ölüm haberiyle kahroldu...

Baba acısıyla yıkılan Besen, sosyal medya hesabından henüz bir açıklama yapmadı. Fikret Besen'in kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor. İşte başta Ümit Besen'in babası olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin babaları...