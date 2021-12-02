Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz'ün eski sevgilisi çıka çıka kim çıkt! Sosyal medyada deliye dönmüştü
O ekranın duru güzellerinden Aslıhan Gürbüz. 38 yaşında oyuncu Ufak Tefek Cinayetler'den sonra süren ekran sessizliğine sürpriz bir şekilde, Masumlar Apartmanı'yla son vermişti. Masumlar Apartmanı'nda Han'ın eski nişanlısı Ceylan karakerine hayat veren Aslıhan Gürbüz'ün diziye dahil oluşu bomba etkisi yarattıç Aslıhan Gürbüz hakkında araştırma yapanlar eski sevgilisinin o ünlü oyuncu olduğunu duyunca şaştı kaldı. İşte başta Aslıhan Gürbüz olmak üzere ünlülerin merak edilen eski eşleri ve sevgilileri.
Aslıhan Gürbüz yıllardır girdiği karakterlerle hayranlarının gönlünü fetheden isimlerden. 2009 yılında Bir Bulut Olsam dizisinde oynadığı başrolle televizyon camiasına kendini kabul ettirdi. Ardından 2011 yılının fenomen dizilerinden biri olan Yahşi Cazibe ile ününe ün kattı. Aslıhan Gürbüz, geçtiğimiz yıllarda Ufak Tefek Cinayetler dizisinde canlandırdığı Merve karakteriyle de büyük sükse yaptı. Bu karakterle farklı bir havaya bürünmüştü. Hayranlarını şaşırtmıştı!
Ekran sessizliğine Kırmızı Oda ile son veren yetenekli oyuncu hemen sonrasında Masumlar Apartmanı'na dahil oldu. Şimdilerde Masumlar Apartmanı'nda Han'ın eski nişanlısı Ceylan'a hayat veren Aslıhan Gürbüz'ün eski sevgilisi o ünlü oyuncu çıktı.
Hatta Gürbüz, kendisinin evlenip ayrıldığına dair o iddialara sosyal medyada ateş püskürmüştü. Bakın o isim kim. İşte başta Aslıhan Gürbüz olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.