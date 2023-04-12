Pınar Deniz leopar desenli eteğiyle peş peşe paylaştı! 5. fotoğrafa tepki yağdı: “Yanlışlıkla paylaşılmış diye düşünmek istiyorum...”
Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Meslektaşı Kaan Yıldırım ile mutlu bir birliktelik sürdüren oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Deniz, leopar desenli eteği ile araç içinde verdiği pozları art arda sosyal medya hesabında yayınladı. Bir gönderiden birden fazla fotoğrafa yer veren Deniz'in 5'inci pozu tepki çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı "Yanlışlıkla paylaşılmış diye düşünmek istiyorum..." yorumunu yaparken bir başkası "Biri şuna nasıl fotoğraf paylaşılır öğretsin lütfen" dedi. İşte Pınar Deniz'in o pozları...
12.04.2023 19:14 - Son Güncelleme: 12.04.2023 19:14
Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, bir süre önce meslektaşı Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açtı.
Kaan Yıldırım ile mutlu bir birliktelik sürdüren oyuncu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.