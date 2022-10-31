Çağla Şıkel’in güzelliği anneden tescilli! Çağla Şıkel’in annesini görenler Çağla’yı unuttu benzerlik ise ’yok artık dedirtti’

Manken Çağla Şıkel, annesinin doğum günü için Instagram'dan duygu yüklü bir paylaşım yaptı. Çağla Şıkel, Intagram hesabından annesinin fotoğrafını paylaştı. Çağla Şıkel, paylaşımın 'Annemin doğum günü Kuzeyinkiyle birleşirse… Mutluluk katlanır' notu ile paylaştı.