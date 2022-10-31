Vav TV İzle
Haberler Magazin Çağla Şıkel'in güzelliği anneden tescilli! Çağla Şıkel'in annesini görenler Çağla'yı unuttu benzerlik ise 'yok artık dedirtti'

Çağla Şıkel'in güzelliği anneden tescilli! Çağla Şıkel'in annesini görenler Çağla'yı unuttu benzerlik ise 'yok artık dedirtti'

43 yaşındaki Çağla Şıkel son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. 43 yaşındaki Şıkel, düzgün fiziğiyle göz kamaştırırken, anneliğiyle de takdir topluyor. Geçtiğimiz günlerde çocukları Kuzey ile Uzay ve eski eşi Emre Altuğ ile paylaşım yapan Çağla Şıkel, önceki gün annesi ve oğlu,'nun yeni yaşını kutladı. Çağla Şıkel'in annesini olan benzerliği ise ağızları açık bıraktı.

31.10.2022 15:54 - Son Güncelleme: 31.10.2022 15:54
Çağla Şıkel’in güzelliği anneden tescilli! Çağla Şıkel’in annesini görenler Çağla’yı unuttu benzerlik ise ’yok artık dedirtti’

Manken Çağla Şıkel, annesinin doğum günü için Instagram'dan duygu yüklü bir paylaşım yaptı. Çağla Şıkel, Intagram hesabından annesinin fotoğrafını paylaştı. Çağla Şıkel, paylaşımın 'Annemin doğum günü Kuzeyinkiyle birleşirse… Mutluluk katlanır' notu ile paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çağla Şıkel’in güzelliği anneden tescilli! Çağla Şıkel’in annesini görenler Çağla’yı unuttu benzerlik ise ’yok artık dedirtti’

Annesinin doğum gününü kutlayan Şıkel, takipçilerini şaşırttı. Çağla Şıkel'in annesini görenler ünlü manken ile annesinin çok benzediğini söyledi.

Çağla Şıkel’in güzelliği anneden tescilli! Çağla Şıkel’in annesini görenler Çağla’yı unuttu benzerlik ise ’yok artık dedirtti’

İŞTE BAŞTA ÇAĞLA ŞIKEL OLMAK ÜZERE ÜNLÜLERİN MERAK EDİLEN ANNELERİ

Çağla Şıkel’in güzelliği anneden tescilli! Çağla Şıkel’in annesini görenler Çağla’yı unuttu benzerlik ise ’yok artık dedirtti’

Buse Varol

Çağla Şıkel’in güzelliği anneden tescilli! Çağla Şıkel’in annesini görenler Çağla’yı unuttu benzerlik ise ’yok artık dedirtti’

Buse Varol ve annesi

SON DAKİKA