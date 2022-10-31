Çağla Şıkel'in güzelliği anneden tescilli! Çağla Şıkel'in annesini görenler Çağla'yı unuttu benzerlik ise 'yok artık dedirtti'
43 yaşındaki Çağla Şıkel son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. 43 yaşındaki Şıkel, düzgün fiziğiyle göz kamaştırırken, anneliğiyle de takdir topluyor. Geçtiğimiz günlerde çocukları Kuzey ile Uzay ve eski eşi Emre Altuğ ile paylaşım yapan Çağla Şıkel, önceki gün annesi ve oğlu,'nun yeni yaşını kutladı. Çağla Şıkel'in annesini olan benzerliği ise ağızları açık bıraktı.
31.10.2022 15:54 - Son Güncelleme: 31.10.2022 15:54