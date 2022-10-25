Azeri kızı Günel'in son halini gören küçük dilini yuttu! 'İmparator bile artık tanıyamaz!' İbrahim Tatlıses'in sağ kolu olmuştu!
İbrahim Tatlıses tarafından 13 yaşında keşfedilen Azeri kızı Günel Zeynalova, yıllar içerisinde geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü. 'Oy Didem' şarkısı ile hafızalara kazınan 36 yaşındaki şarkıcı son haliyle tanınmaz hale geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Zeynalova'nın İnstagram'a 1 milyon takipçisi bulunuyor. Yaptığı paylaşımlarla binlerce beğeni ve yorum alan şarkıcıyı bir çok kişi de tanıyamıyor. İşte detaylar...
Şimdilerde sosyal medya hesabından paylaştığı karelerine beğeni ve yorum yağan Günel Zeynalova estetik sonrası haliyle dudak uçuklattı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise, ünlü şarkıcıyı tanımakta zorlandı.
Sevgi İstiyorum, Yeni Sayfa, Senden İnsaf Diler Yarin, Herşeye Değeri Yandım Evladım, Gel Çağıramam, Azılı Bela, Kırık Vazo isimli parçaları ile sadece Azerbaycan'da değil, Türkiye'de kendisine hatırı sayılır bir hayran kitlesi elde etmiş olan Azeri kızı Günel Zeynalova, şimdilerde kimsenin tanıyamayacağı kadar değişti.
Zeynalova, özellikle küçüklüğünü hatırlayanları şaşırtmayı başardı. 13 yaşından bu yana sahnelerde olan Günel Zeynalova geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından son halini paylaştı.
Burnundan çene yapısına kadar adeta bambaşka birine dönüşen Günel Zeynalova, takipçileri kendisini o ünlü isme benzetince çok sinirlendi!