Demet Özdemir'in eşi Oğuzhan Koç'un 'omuz' arayışı "Fazla omuzu olan var mı?" İhanet ve boşanma iddiaları derken...
Geçtiğimiz hafta olay iddialarla gündeme gelen 7 aylık evli çift Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, evlilikleriyle gündemden düşmüyor. Evliliklerinde sorun yaşadığı haberlerinin üzerine gelen "Evli yönetmenle yasak aşk yaşayan evli kadın oyuncu" haberiyle sarsılan çift aralarını düzeltmişti. Ardından evlilik terapisi aldıkları iddia edilen çiftten Oğuzhan Koç önceki gün yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündeminde.
11.04.2023 09:34 - Son Güncelleme: 11.04.2023 09:34
Birsen Altuntaş'ın 'evli bi oyuncu ile evli yönetmenin dizi setinde karavanda basıldığı' yönündeki iddiası sonrası sosyal medya ayağa kalkmış, isim verilmeden yapılan bu haber eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Aynı dönemde de Demet Özdemir'in evi terk ettiği haberi patlamıştı.
KRİZ ÇIKTI
Hemen akabinde Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliklerinde kriz çıktığı konuşulunca iki haber bağdaştırılıp sosyal medyanın gündemi olmuştu.