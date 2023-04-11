RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Demet Özdemir'in eşi Oğuzhan Koç'un 'omuz' arayışı "Fazla omuzu olan var mı?" İhanet ve boşanma iddiaları derken...

Demet Özdemir'in eşi Oğuzhan Koç'un 'omuz' arayışı "Fazla omuzu olan var mı?" İhanet ve boşanma iddiaları derken...

Geçtiğimiz hafta olay iddialarla gündeme gelen 7 aylık evli çift Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, evlilikleriyle gündemden düşmüyor. Evliliklerinde sorun yaşadığı haberlerinin üzerine gelen "Evli yönetmenle yasak aşk yaşayan evli kadın oyuncu" haberiyle sarsılan çift aralarını düzeltmişti. Ardından evlilik terapisi aldıkları iddia edilen çiftten Oğuzhan Koç önceki gün yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündeminde.

11.04.2023 09:34 - Son Güncelleme: 11.04.2023 09:34
Demet Özdemir’in eşi Oğuzhan Koç’un ’omuz’ arayışı Fazla omuzu olan var mı? İhanet ve boşanma iddiaları derken...

Magazin gündemine günlerce 29 Ağustos'ta da şaşalı bir düğünle evlenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'u konuşmuştu. Çift hala konuşulmaya da devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Özdemir’in eşi Oğuzhan Koç’un ’omuz’ arayışı Fazla omuzu olan var mı? İhanet ve boşanma iddiaları derken...

Birsen Altuntaş'ın 'evli bi oyuncu ile evli yönetmenin dizi setinde karavanda basıldığı' yönündeki iddiası sonrası sosyal medya ayağa kalkmış, isim verilmeden yapılan bu haber eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Aynı dönemde de Demet Özdemir'in evi terk ettiği haberi patlamıştı.

Demet Özdemir’in eşi Oğuzhan Koç’un ’omuz’ arayışı Fazla omuzu olan var mı? İhanet ve boşanma iddiaları derken...

KRİZ ÇIKTI

Hemen akabinde Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliklerinde kriz çıktığı konuşulunca iki haber bağdaştırılıp sosyal medyanın gündemi olmuştu.

Demet Özdemir’in eşi Oğuzhan Koç’un ’omuz’ arayışı Fazla omuzu olan var mı? İhanet ve boşanma iddiaları derken...

Ardından çiftin yüzükleri çıkardığı iddia edilmiş ve buna dair bazı detaylar ortaya çıkmıştı.

Demet Özdemir’in eşi Oğuzhan Koç’un ’omuz’ arayışı Fazla omuzu olan var mı? İhanet ve boşanma iddiaları derken...

Tüm bunların ardından Oğuzhan Koç'n önceki gün yaptığı paylaşım sosyal medyada çok konuşuldu.

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