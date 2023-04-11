Burak Özçivit'in tekne keyfi! Dalgıçlığa ve balık tutmaya merak sardı önce 5 milyon TL'yi ardından 50 milyon TL'yi gözden çıkardı
Burak Özçivit'in tekne keyfi! Dalgıçlığa ve balık tutmaya merak sardı önce 5 milyon TL'yi ardından 50 milyon TL'yi gözden çıkardı. Oyuncu Burak Özçivit geçtiğimiz ocak ayında Kerem adını verdikleri oğullarının doğumu ile ikinci kez anne olan Fahriye Evcen'e doğum hediyesi olarak son model bir cip almıştı. Özçivit, bu kez kendisi için 5 milyon TL'ye tekne aldı. Oyuncu, ailesiyle Mavi Tur yapacağı başka bir tekne için de 50 milyon TL'yi gözden çıkardı.
Burak Özçivit'in tekne keyfi! Dalgıçlığa ve balık tutmaya merak sardı önce 5 milyon TL'yi ardından 50 milyon TL'yi gözden çıkardı.
Çalıkuşu dizisiyle hem yıldızını parlatan hem de hayatının aşkını bulan Fahriye Evcen, 2017 yılında partneri Burak Özçivit ile dünya evine girdi.
2019 yılında Karan adını verdiği ilk çocuğunu kucağına alan Fahriye Evcen ikinci oğlu Kerem'i de Ocak 2023'te dünyaya getirdi.
"HER ŞEY YOLUNDA"
2 çocuk annesi Fahriye Evcen güzelliği ile göz doldurmaya devam ediyor. Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen, geçtiğimiz hafta bir AVM'de el ele alışveriş turunda objektiflere yansımıştı. 18 Ocak'ta ikinci kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu çift, gazetecilerle konuşarak; "Her şey yolunda" demişti.
10 MİLYON TL'LİK DOĞUM HEDİYESİ!
Yakışıklı oyuncunun ikinci doğum için eşine hediye ettiği, özel plaka (Fahriye Evcen'in adı ve soyadının ilk harflerinden oluşan FE plaka) yeni araba da ilk kez görüntülenmişti. Aracın değerinin ise 10 milyon TL olduğu belirtilmişti.