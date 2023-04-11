Burak Özçivit'in tekne keyfi! Dalgıçlığa ve balık tutmaya merak sardı önce 5 milyon TL'yi ardından 50 milyon TL'yi gözden çıkardı.

"HER ŞEY YOLUNDA"

2 çocuk annesi Fahriye Evcen güzelliği ile göz doldurmaya devam ediyor. Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen, geçtiğimiz hafta bir AVM'de el ele alışveriş turunda objektiflere yansımıştı. 18 Ocak'ta ikinci kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu çift, gazetecilerle konuşarak; "Her şey yolunda" demişti.