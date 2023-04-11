RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin Alişan eşi Buse Varol ve annesi Suzan Tektaş'la ilgili sonunda konuştu! Evliliğinde kriz mi var? "Kardeşim vefat ettiğinden beri..."

Alişan eşi Buse Varol ve annesi Suzan Tektaş'la ilgili sonunda konuştu! Evliliğinde kriz mi var? "Kardeşim vefat ettiğinden beri..."

Alişan eşi Buse Varol ve annesi Suzan Tektaş'la ilgili sonunda konuştu! Evliliğinde kriz mi var? Gelin - kayınvalide arasında neler olup bittiği merak edilirken ünlü türkücü Alişan günler sonra ilk kez merak edilen sorulara yanıt verdi. 2 çocuk annesi Buse Varol doğum günü kutlamasıyla gündeme gelmişti geçtiğimiz günlerde. Üçüncü çocuğa yeşil ışık yakan Buse Varol hakkında sosyal medyada yapılan bir yorumu beğenen kayınvalide Suzan Tektaş'ın bu hamlesi iddiaya göre yeni bir krizin fitilini ateşledi. Konuyla ilgili Alişan bakın neler söyledi.

takvim.com.tr
11.04.2023 09:50 - Son Güncelleme: 11.04.2023 09:57
Alişan eşi Buse Varol ve annesi Suzan Tektaş’la ilgili sonunda konuştu! Evliliğinde kriz mi var? Kardeşim vefat ettiğinden beri...

ALİŞAN'IN EVLİLİĞİNDE KRİZ Mİ VAR?

Alişan eşi Buse Varol ve annesi Suzan Tektaş'la ilgili sonunda konuştu!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Alişan eşi Buse Varol ve annesi Suzan Tektaş’la ilgili sonunda konuştu! Evliliğinde kriz mi var? Kardeşim vefat ettiğinden beri...

Alişan ile eşi Buse Varol arasında ipler yine mi gerildi? İddiaya göre boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi, kayınvalide Suzan Tektaş'ın o hamlesi krizi yeniden başlattı.

Alişan eşi Buse Varol ve annesi Suzan Tektaş’la ilgili sonunda konuştu! Evliliğinde kriz mi var? Kardeşim vefat ettiğinden beri...

"AİLEMİZ BÜYÜYOR?"

2018 yılında Alişan ile nikah masasına oturan ve 2 çocuk dünyaya getiren oyuncu Buse Varol, geçtiğimiz hafta 34'üncü yaşını kutladı.

Alişan eşi Buse Varol ve annesi Suzan Tektaş’la ilgili sonunda konuştu! Evliliğinde kriz mi var? Kardeşim vefat ettiğinden beri...

Doğum günü çıkışı basın mensuplarıyla konuşan Varol, sözleriyle dikkat çekti.

Alişan eşi Buse Varol ve annesi Suzan Tektaş’la ilgili sonunda konuştu! Evliliğinde kriz mi var? Kardeşim vefat ettiğinden beri...

Alişan ve eşi Buse Varol, önceki gece Etiler'deki Amaya adlı mekândan çıkarken görüntülendi. 34'üncü yaş günü için yemek yemeye geldiklerini söyleyen Varol, "Aslında doğum günüm ayın 25'inde ama bugün arkadaşlarımızla yemek yiyelim dedik. Birlikte kutladığımız 6'ncı doğum günümüz" dedi.

SON DAKİKA