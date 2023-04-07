Demet Özdemir'in eşi Oğuzhan Koç yüzük sorusunu duydu gözü döndü "Yüzükle aram yok..." Evli yönetmen ve boşanma iddiaları sonrası...
Geçtiğimiz hafta olay iddialarla gündeme gelen 7 aylık evli çift Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, evlilikleriyle gündemden düşmüyor. Evliliklerinde sorun yaşadığı haberlerinin üzerine gelen "Evli yönetmenle yasak aşk yaşayan evli kadın oyuncu" haberiyle sarsılan çift aralarını düzeltmişti. Ancak sonrasında çiftin yüzükleri attığına dair bazı görüntüler ortaya çıkmıştı. Önceki akşam basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Oğuzhan Koç yüzük sorusunu duyunca bakın ne yaptı.
07.04.2023 08:22 - Son Güncelleme: 07.04.2023 08:22
KRİZ ÇIKTI
Hemen akabinde Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliklerinde kriz çıktığı konuşulunca iki haber bağdaştırılıp sosyal medyanın gündemi olmuştu.