RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Demet Özdemir'in eşi Oğuzhan Koç yüzük sorusunu duydu gözü döndü "Yüzükle aram yok..." Evli yönetmen ve boşanma iddiaları sonrası...

Demet Özdemir'in eşi Oğuzhan Koç yüzük sorusunu duydu gözü döndü "Yüzükle aram yok..." Evli yönetmen ve boşanma iddiaları sonrası...

Geçtiğimiz hafta olay iddialarla gündeme gelen 7 aylık evli çift Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, evlilikleriyle gündemden düşmüyor. Evliliklerinde sorun yaşadığı haberlerinin üzerine gelen "Evli yönetmenle yasak aşk yaşayan evli kadın oyuncu" haberiyle sarsılan çift aralarını düzeltmişti. Ancak sonrasında çiftin yüzükleri attığına dair bazı görüntüler ortaya çıkmıştı. Önceki akşam basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Oğuzhan Koç yüzük sorusunu duyunca bakın ne yaptı.

07.04.2023 08:22 - Son Güncelleme: 07.04.2023 08:22
Demet Özdemir’in eşi Oğuzhan Koç yüzük sorusunu duydu gözü döndü Yüzükle aram yok... Evli yönetmen ve boşanma iddiaları sonrası...

Magazin gündemi günlerdir Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çiftini konuşuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Özdemir’in eşi Oğuzhan Koç yüzük sorusunu duydu gözü döndü Yüzükle aram yok... Evli yönetmen ve boşanma iddiaları sonrası...

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 29 Ağustos'ta da şaşalı bir düğünle evlenmişti.

Demet Özdemir’in eşi Oğuzhan Koç yüzük sorusunu duydu gözü döndü Yüzükle aram yok... Evli yönetmen ve boşanma iddiaları sonrası...

Magazin gündemi günlerce isim verilmeden ortaya atılan bir dedikoduyu konuşuyordu.

Demet Özdemir’in eşi Oğuzhan Koç yüzük sorusunu duydu gözü döndü Yüzükle aram yok... Evli yönetmen ve boşanma iddiaları sonrası...

Birsen Altuntaş'ın 'evli bi oyuncu ile evli yönetmenin dizi setinde karavanda basıldığı' yönündeki iddiası sonrası sosyal medya ayağa kalkmış, isim verilmeden yapılan bu haber eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Demet Özdemir’in eşi Oğuzhan Koç yüzük sorusunu duydu gözü döndü Yüzükle aram yok... Evli yönetmen ve boşanma iddiaları sonrası...

KRİZ ÇIKTI

Hemen akabinde Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliklerinde kriz çıktığı konuşulunca iki haber bağdaştırılıp sosyal medyanın gündemi olmuştu.

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