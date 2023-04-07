30 yaşındaki Neslihan Atagül memleketiyle şaşırttı! Duyan inanamadı! Bakın aslen nereli çıktı! Rus annesi güzelliğiyle büyülemişti...
Klasik bir Yeşilçam filmi olan Aaahh Belinda'nın uyarlamasında başrolü üstlenen Neslihan Atagül, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem olmuştu. Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren Atagül, geçen günlerde ise Rus annesiyle adından söz ettirmişti. Atagül'ün annesini görenler "Güzellik genetik" demişti. Atagül, bir röportajında Bağcılar'da büyüdüğünü ve şöhrete giden yolda her zaman kalbinin sesini dinlediğini söyleyerek de dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu şimdi ise memleketiyle gündeme geldi. İnternet kullanıcıları, "Neslihan Atagül aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Neslihan Atagül aslen nereliymiş...
07.04.2023 01:39 - Son Güncelleme: 07.04.2023 01:39
Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren Neslihan Atagül, geçen günlerde Rus annesiyle adından söz ettirmişti.