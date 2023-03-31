RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin Demet Özdemir'in boşanma iddiaları ortaya çıktı ücreti arttı! Evli yönetmenle yasak aşk skandalı sonrası kasayı doldurdu

Demet Özdemir'in boşanma iddiaları ortaya çıktı ücreti arttı! Evli yönetmenle yasak aşk skandalı sonrası kasayı doldurdu

Geçtiğimiz hafta olay iddialarla gündeme gelen 7 aylık evli çift Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, evlilikleriyle gündemden düşmüyor. Evliliklerinde sorun yaşadığı haberlerinin üzerine gelen "Evli yönetmenle yasak aşk yaşayan evli kadın oyuncu" haberiyle sarsılan çift aralarını düzeltmişti. Bir yanda bunlar olurken, Özdemir bir yandan da kasayı doldurdu. İşte detaylar...

31.03.2023 10:32 - Son Güncelleme: 31.03.2023 10:43
Demet Özdemir’in boşanma iddiaları ortaya çıktı ücreti arttı! Evli yönetmenle yasak aşk skandalı sonrası kasayı doldurdu

Son günlerde eşi Oğuzhan Koç ile evliliğinde krizler yaşadığı konuşulan ekranların aranan isimlerinden ünlü oyuncu Demet Özdemir, kasayı doldurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Özdemir’in boşanma iddiaları ortaya çıktı ücreti arttı! Evli yönetmenle yasak aşk skandalı sonrası kasayı doldurdu

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 29 Ağustos'ta da şaşalı bir düğünle evlenmişti.

Demet Özdemir’in boşanma iddiaları ortaya çıktı ücreti arttı! Evli yönetmenle yasak aşk skandalı sonrası kasayı doldurdu

Magazin gündemi iki gündür isim verilmeden ortaya atılan bir dedikoduyu konuşuyordu.

Demet Özdemir’in boşanma iddiaları ortaya çıktı ücreti arttı! Evli yönetmenle yasak aşk skandalı sonrası kasayı doldurdu

Birsen Altuntaş'ın 'evli bi oyuncu ile evli yönetmenin dizi setinde karavanda basıldığı' yönündeki iddiası sonrası sosyal medya ayağa kalkmış, isim verilmeden yapılan bu haber eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Demet Özdemir’in boşanma iddiaları ortaya çıktı ücreti arttı! Evli yönetmenle yasak aşk skandalı sonrası kasayı doldurdu

KRİZ ÇIKTI

Hemen akabinde Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliklerinde kriz çıktığı konuşulunca iki haber bağdaştırılıp sosyal medyanın gündemi olmuştu.

SON DAKİKA