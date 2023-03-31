Demet Özdemir'in boşanma iddiaları ortaya çıktı ücreti arttı! Evli yönetmenle yasak aşk skandalı sonrası kasayı doldurdu
Geçtiğimiz hafta olay iddialarla gündeme gelen 7 aylık evli çift Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, evlilikleriyle gündemden düşmüyor. Evliliklerinde sorun yaşadığı haberlerinin üzerine gelen "Evli yönetmenle yasak aşk yaşayan evli kadın oyuncu" haberiyle sarsılan çift aralarını düzeltmişti. Bir yanda bunlar olurken, Özdemir bir yandan da kasayı doldurdu. İşte detaylar...
31.03.2023 10:32 - Son Güncelleme: 31.03.2023 10:43
Son günlerde eşi Oğuzhan Koç ile evliliğinde krizler yaşadığı konuşulan ekranların aranan isimlerinden ünlü oyuncu Demet Özdemir, kasayı doldurdu.
KRİZ ÇIKTI
Hemen akabinde Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliklerinde kriz çıktığı konuşulunca iki haber bağdaştırılıp sosyal medyanın gündemi olmuştu.