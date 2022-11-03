64’lük Nazan Saatçi’nin son hali sosyal medyaya bomba gibi düştü! Görenin nutku tutuldu! Tokatçı’da Kemal Sunal’ın güzel Emine’siydi...
Başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı Tokatçı filminde canlandırdığı Emine karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Nazan Saatçi, son haliyle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncunun Instagram pozları, görenleri hayran bıraktı. 64 yaşındaki Saatçi için "Yıllar onun için durmuş gibi", "Yine ışık saçıyorsunuz", "Yaş alıyor ama yaşlanmıyor" yorumlarını yaptı. İşte Yeşilçam yıldızı Nazan Saatçi'nin sosyal medyayı sallayan son hali...
03.11.2022 18:29 - Son Güncelleme: 03.11.2022 18:29
Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı Tokatçı filminde canlandırdığı Emine karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Nazan Saatçi, son haliyle gündem oldu.