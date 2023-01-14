Demet Özdemir'in ablası Derya'nın son halini görenler gözlerine inanamadı "Kaşlarım yok" Demet Özdemir'in kardeşi Derya...
Demet Özdemir ile uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Oğuzhan Koç ağutos ayındaki düğünlerinden bu yana gündemden düşmüyor. Yaptıkları paylaşımlardan söyledikleri sözlere kadar her şey magazin gündeminde yer alan ünlü çiftin bu popülaritesinden diğer aile bireyleri de nasibini aldı. Onlardan biri de Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir oldu. Derya Özdemir'in son halini görenlerse gözlerine inanamadı.
Derya Özdemir, Ağustos 2021'de Yalçın Kale ile dünyaevine girmişti. Özdemir'in, ablasının düğününe katılmamıştı. 30 yaşındaki oyuncunun Çeşme'deki setinden dolayı nikaha gidemediği belirtilse de iki kardeşin arasının bozuk olduğu iddia edilmişti.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Demet Özdemir, "Ablamla aram çok iyi. Neden bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum? Siz düşünün!" diyerek, hakkında çıkan haberlere tepki göstermişti.
Derya Özdemir de kardeşi ile çekilen bu fotoğrafını, "Sevgi bağı, kardeş bağı..." notuyla yayınlayarak, iddialara son noktayı koymuştu.
Nişantaşı'nda yakın arkadaşlarıyla sohbet eden Derya Özdemir, basın mensuplarının kendisini görüntülediğini fark edince adeta hayatının şokunu yaşadı.
Derya Özdemir, muhabirlere, "Arkadaşlar bu halimle çekmeyin, berbat görünüyorum. Başka bir zaman çekseydiniz. Kaşlarım yok şu an" dedi.