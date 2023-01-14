Vav TV İzle
Haberler Magazin Demet Özdemir'in ablası Derya'nın son halini görenler gözlerine inanamadı "Kaşlarım yok" Demet Özdemir'in kardeşi Derya...

Demet Özdemir'in ablası Derya'nın son halini görenler gözlerine inanamadı "Kaşlarım yok" Demet Özdemir'in kardeşi Derya...

Demet Özdemir ile uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Oğuzhan Koç ağutos ayındaki düğünlerinden bu yana gündemden düşmüyor. Yaptıkları paylaşımlardan söyledikleri sözlere kadar her şey magazin gündeminde yer alan ünlü çiftin bu popülaritesinden diğer aile bireyleri de nasibini aldı. Onlardan biri de Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir oldu. Derya Özdemir'in son halini görenlerse gözlerine inanamadı.

14.01.2023 09:18 - Son Güncelleme: 14.01.2023 09:18
Demet Özdemir’in ablası Derya’nın son halini görenler gözlerine inanamadı Kaşlarım yok Demet Özdemir’in kardeşi Derya...

Derya Özdemir, Ağustos 2021'de Yalçın Kale ile dünyaevine girmişti. Özdemir'in, ablasının düğününe katılmamıştı. 30 yaşındaki oyuncunun Çeşme'deki setinden dolayı nikaha gidemediği belirtilse de iki kardeşin arasının bozuk olduğu iddia edilmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Özdemir’in ablası Derya’nın son halini görenler gözlerine inanamadı Kaşlarım yok Demet Özdemir’in kardeşi Derya...

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Demet Özdemir, "Ablamla aram çok iyi. Neden bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum? Siz düşünün!" diyerek, hakkında çıkan haberlere tepki göstermişti.

Demet Özdemir’in ablası Derya’nın son halini görenler gözlerine inanamadı Kaşlarım yok Demet Özdemir’in kardeşi Derya...

Derya Özdemir de kardeşi ile çekilen bu fotoğrafını, "Sevgi bağı, kardeş bağı..." notuyla yayınlayarak, iddialara son noktayı koymuştu.

Demet Özdemir’in ablası Derya’nın son halini görenler gözlerine inanamadı Kaşlarım yok Demet Özdemir’in kardeşi Derya...

Nişantaşı'nda yakın arkadaşlarıyla sohbet eden Derya Özdemir, basın mensuplarının kendisini görüntülediğini fark edince adeta hayatının şokunu yaşadı.

Demet Özdemir’in ablası Derya’nın son halini görenler gözlerine inanamadı Kaşlarım yok Demet Özdemir’in kardeşi Derya...

Derya Özdemir, muhabirlere, "Arkadaşlar bu halimle çekmeyin, berbat görünüyorum. Başka bir zaman çekseydiniz. Kaşlarım yok şu an" dedi.

SON DAKİKA