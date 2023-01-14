İbrahim Tatlıses'in keşfi Azeri kızı Günel Zeynalova son hali hakkında konuştu: "Abartıldığı gibi estetik yok ufak dokunuşlar"
Henüz 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen Azeri kızı, 'Didem' adlı şarkısıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Bir süredir ekranlardan uzan olan ancak son dönemde yaptırdığı estetiklerle magazin gündeminden düşmeyen Azeri kızı Günel Zeynalova geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında yaptığı "Antidepresan" yorumuyla gündeme gelmişti. Günel, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Ünlü isim, yüzündeki değişimle ilgili konuşarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
14.01.2023 09:45 - Son Güncelleme: 14.01.2023 09:46
Son dönemlerde sık sık estetik haberleriyle magazin manşetlerini süsleyen Azeri kızı Günel'in bu açıklaması çok konuşulacak cinsten...
Günel Zeynalova, henüz 13 yaşındayken ünlü türkücü İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilmişti. Azeri kızı Günel olarak hafızalara kazınan Zeynalova, 'Didem' adlı şarkısıyla ünlenmişti.
Küçük yaşta başladığı sanat hayatına başarılı bir ses sanatçısı olarak devam eden Azeri kızı Günel'in eski halinden eser kalmadı.
İbrahim Tatlıses sayesinde meşhur olan 37 yaşındaki şarkıcı, sıkça gündeme geldiği 'estetik' haberlerine tepki göstermişti.