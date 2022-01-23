Demet Özdemir'e olay gönderme! Oğuzhan Koç’un acı çekmesine Ebru Gündeş’in gönlü el vermedi! ‘Araya girelim’ dedi Acun Ilıcalı ile...
Oğuzhan Koç'un acı çekmesine Ebru Gündeş'in gönlü el vermedi! Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile geçen günlerde ilişkilerini sonlandıran Oğuzhan Koç, jüri koltuğuna oturduğu O Ses Türkiye yarışmasının final gecesine damga vurdu. Hüzünlü haliyle dikkat çeken Koç, keyfinin olmadığına dair yapılan yorumlara "Üzücü bir hafta" yanıtını verdi. Ünlü şarkıcının bu açıklamasının ardından lafa giren Ebru Gündeş ile Acun Ilıcalı'nın Demet Özdemir'e yaptıkları gönderme dikkat çekti. Acun Ilıcalı ve Ebru Gündeş bakın ne dedi...
23.01.2022 01:05
- Son Güncelleme: 23.01.2022 01:20
Oğuzhan Koç, Yağmur Tanrısevsin ile 5 yıllık ilişkisini sürpriz bir şekilde sonlandırdıktan sonra Demet Özdemir ile görüntülenmiş ancak ikili 'aşk yok' diyerek arkadaş olduklarını söylemişti.
Özdemir yaptığı açıklamada, "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık" demişti. Oğuzhan Koç da Instagram'da yaptığı açıklamayla ilişki yaşadıklarını doğrulamıştı.
TATİL DÖNÜŞÜ AYRILDILAR
Paris dönüşü Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç cephesinde yeni bir gelişme yaşanmış ve ikili ilişkilerini sonlandırmıştı.