Songül Karlı göğüs dekoltesinden vazgeçmedi transparan üstüyle yıktı geçti! Tuğba Özay’ın övgü yağdırdığı Songül ortalığı kasıp kavurdu
Songül Karlı göğüs dekoltesinden vazgeçmedi transparan üstüyle yıktı geçti! Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, Gaziantep'te gerçekleşen bir ödül töreni için tercih ettiği kıyafetle dikkat çekti. Siyah pantolon üzerine giydiği transparan detaylı ve göğüs dekolteli üstüyle boy gösteren Karlı, sosyal medya hesabında geceye dair bir paylaşımda bulundu ve kısa sürede gündem oldu. Söz konusu videolardan birinde gecenin sunuculuğunu üstlenen Tuğba Özay'ın şarkıcıya övgü yağdırdığı görüldü. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyayı sallayan o kıyafeti...
23.01.2022 01:34
- Son Güncelleme: 23.01.2022 01:43
TUĞBA ÖZAY ÖVGÜ YAĞDIRDI
Söz konusu videolardan birinde gecenin sunuculuğunu üstlenen Tuğba Özay'ın şarkıcıya övgü yağdırdığı görüldü.