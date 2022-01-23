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Haberler Magazin Songül Karlı göğüs dekoltesinden vazgeçmedi transparan üstüyle yıktı geçti! Tuğba Özay’ın övgü yağdırdığı Songül ortalığı kasıp kavurdu

Songül Karlı göğüs dekoltesinden vazgeçmedi transparan üstüyle yıktı geçti! Tuğba Özay’ın övgü yağdırdığı Songül ortalığı kasıp kavurdu

Songül Karlı göğüs dekoltesinden vazgeçmedi transparan üstüyle yıktı geçti! Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, Gaziantep'te gerçekleşen bir ödül töreni için tercih ettiği kıyafetle dikkat çekti. Siyah pantolon üzerine giydiği transparan detaylı ve göğüs dekolteli üstüyle boy gösteren Karlı, sosyal medya hesabında geceye dair bir paylaşımda bulundu ve kısa sürede gündem oldu. Söz konusu videolardan birinde gecenin sunuculuğunu üstlenen Tuğba Özay'ın şarkıcıya övgü yağdırdığı görüldü. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyayı sallayan o kıyafeti...

23.01.2022 01:34 - Son Güncelleme: 23.01.2022 01:43
Songül Karlı göğüs dekoltesinden vazgeçmedi transparan üstüyle yıktı geçti! Tuğba Özay’ın övgü yağdırdığı Songül ortalığı kasıp kavurdu

Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, Gaziantep'te gerçekleşen bir ödül törenine katıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Songül Karlı göğüs dekoltesinden vazgeçmedi transparan üstüyle yıktı geçti! Tuğba Özay’ın övgü yağdırdığı Songül ortalığı kasıp kavurdu

Siyah pantolon üzerine giydiği transparan detaylı ve göğüs dekolteli üstüyle boy gösteren Karlı, sosyal medya hesabında geceye dair bir paylaşımda bulunmayı da ihmal etmedi.

Songül Karlı göğüs dekoltesinden vazgeçmedi transparan üstüyle yıktı geçti! Tuğba Özay’ın övgü yağdırdığı Songül ortalığı kasıp kavurdu

Ünlü şarkıcının paylaşımları, kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi görerek gündem oldu.

Songül Karlı göğüs dekoltesinden vazgeçmedi transparan üstüyle yıktı geçti! Tuğba Özay’ın övgü yağdırdığı Songül ortalığı kasıp kavurdu

TUĞBA ÖZAY ÖVGÜ YAĞDIRDI
Söz konusu videolardan birinde gecenin sunuculuğunu üstlenen Tuğba Özay'ın şarkıcıya övgü yağdırdığı görüldü.

Songül Karlı göğüs dekoltesinden vazgeçmedi transparan üstüyle yıktı geçti! Tuğba Özay’ın övgü yağdırdığı Songül ortalığı kasıp kavurdu

Özay şu ifadeleri kullandı: "Güzelliği, zarafeti, asaleti... Muhteşemsin! Bir kadın her zaman nasıl bu kadar fit olabiliyor..."

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