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Haberler Magazin Demet Özdemir'e evlenme teklif etmek için varını yoğunu ortaya döktü! Şimdiden böyleyse düğün ne olur 'Azıcık sürpriz bıraksaydınız!'

Demet Özdemir'e evlenme teklif etmek için varını yoğunu ortaya döktü! Şimdiden böyleyse düğün ne olur 'Azıcık sürpriz bıraksaydınız!'

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde ilişkilerine nokta koymuş ancak ayrılığa fazla dayanamamıştı. Ayrılık hakkında herhangi bir açıklamada bulunmayan ikilinin barışma haberleri hayranlarını sevindirirken asıl bomba 14 Şubat sevgililer gününde patladı. Oğuzhan Koç, sevgilisi Demet Özdemir'e evlenme teklifi ederken, yaptığı masrafa dair detaylar dudak uçuklatan cinsten.

16.02.2022 11:41 - Son Güncelleme: 16.02.2022 11:41
Demet Özdemir’e evlenme teklif etmek için varını yoğunu ortaya döktü! Şimdiden böyleyse düğün ne olur ’Azıcık sürpriz bıraksaydınız!’

Oğuzhan Koç, kısa bir ayrılığın ardından barıştığı sevgilisi Demet Özdemir'e beklenen evlilik teklifini yaptı. Gecenin tüm detayları da ortaya çıktı.

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Demet Özdemir’e evlenme teklif etmek için varını yoğunu ortaya döktü! Şimdiden böyleyse düğün ne olur ’Azıcık sürpriz bıraksaydınız!’

Hürriyet'in haberine göre Oğuzhan Koç, teklif için Sarıyer'deki bir otelinin kral dairesini tuttu. Odanın gecelik fiyatı 82 bin lira.

Demet Özdemir’e evlenme teklif etmek için varını yoğunu ortaya döktü! Şimdiden böyleyse düğün ne olur ’Azıcık sürpriz bıraksaydınız!’

Ama masraf bununla sınırlı kalmadı. Çünkü Boğaz manzaralı o oda, gece için özel süslendi. Gecenin arabası da özeldi.

Demet Özdemir’e evlenme teklif etmek için varını yoğunu ortaya döktü! Şimdiden böyleyse düğün ne olur ’Azıcık sürpriz bıraksaydınız!’

Oğuzhan Koç, sevgilisini evinden Rolls-Royce Phantom otomobille aldı.

Demet Özdemir’e evlenme teklif etmek için varını yoğunu ortaya döktü! Şimdiden böyleyse düğün ne olur ’Azıcık sürpriz bıraksaydınız!’

Ünlü şarkıcının fiyatı 10 milyonu aşkın olan otomobili kiraladığı öne sürüldü.

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