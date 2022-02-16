Rafet El Roman başını taşlara vuruyor eski eşi Tuğba Altıntop bir değişti pir değişti! Son haliyle kim der iki çocuk annesi
Öncesinde modellik yapıyordu ama hepimiz onu Rafet El Roman'ın eşi olarak tanıdık... 2 çocuk sahibi olan Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop olaylı bir biçimde boşanmıştı. Sonrasında sessizliğe gömülen Tuğba Altıntop şimdilerde müzikle uğraşıyor. Ancak tüm bunlardan bir yana Tuğba Altıntop şu sıralar geçirdiği akıllara zarar değişimle gündemde. Uzun bir aradan sonra hayranlarını karşına çıkan Altıntop, değişimiyle de ilgi odağı oldu.
16.02.2022 12:38
- Son Güncelleme: 16.02.2022 12:38
Tuğba Altıntop, iki yıl önce bir tekne kazasında hayatını kaybeden Onurcan Özcan'ın son bestesi 'Hüzün Hoş Geldin'i yorumlamıştı.
Tuğba Altıntop, sosyal medyada gündem oldu. Altıntop'un yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı. Bazı takipçileri 'bu Tuğba mı?' yorumları yaptı.