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Haberler Magazin Rafet El Roman başını taşlara vuruyor eski eşi Tuğba Altıntop bir değişti pir değişti! Son haliyle kim der iki çocuk annesi

Rafet El Roman başını taşlara vuruyor eski eşi Tuğba Altıntop bir değişti pir değişti! Son haliyle kim der iki çocuk annesi

Öncesinde modellik yapıyordu ama hepimiz onu Rafet El Roman'ın eşi olarak tanıdık... 2 çocuk sahibi olan Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop olaylı bir biçimde boşanmıştı. Sonrasında sessizliğe gömülen Tuğba Altıntop şimdilerde müzikle uğraşıyor. Ancak tüm bunlardan bir yana Tuğba Altıntop şu sıralar geçirdiği akıllara zarar değişimle gündemde. Uzun bir aradan sonra hayranlarını karşına çıkan Altıntop, değişimiyle de ilgi odağı oldu.

16.02.2022 12:38 - Son Güncelleme: 16.02.2022 12:38
Rafet El Roman başını taşlara vuruyor eski eşi Tuğba Altıntop bir değişti pir değişti! Son haliyle kim der iki çocuk annesi

Uzun bir aradan sonra hayranlarını karşına çıkan Altıntop, değişimiyle de ilgi odağı oldu. Yıllar önce geçirdiği talihsiz bir kaza sonrası bir dizi estetik operasyon geçiren Altıntop, son haliyle herkesi şaşırttı…

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Rafet El Roman başını taşlara vuruyor eski eşi Tuğba Altıntop bir değişti pir değişti! Son haliyle kim der iki çocuk annesi

Tuğba Altıntop, iki yıl önce bir tekne kazasında hayatını kaybeden Onurcan Özcan'ın son bestesi 'Hüzün Hoş Geldin'i yorumlamıştı.

Rafet El Roman başını taşlara vuruyor eski eşi Tuğba Altıntop bir değişti pir değişti! Son haliyle kim der iki çocuk annesi

Şarkıcı, "Hayat bana fazla adil davranmadı. Acılarımla yoğruldum, büyüdüm ve olgunlaştım.

Rafet El Roman başını taşlara vuruyor eski eşi Tuğba Altıntop bir değişti pir değişti! Son haliyle kim der iki çocuk annesi

Bu dönemde karşıma çıkan bu şarkı, bana yeniden 'can' oldu. Şimdi Anka Kuşu misali küllerimden doğuyorum" şeklinde konuşmuştu.

Rafet El Roman başını taşlara vuruyor eski eşi Tuğba Altıntop bir değişti pir değişti! Son haliyle kim der iki çocuk annesi

Tuğba Altıntop, sosyal medyada gündem oldu. Altıntop'un yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı. Bazı takipçileri 'bu Tuğba mı?' yorumları yaptı.


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