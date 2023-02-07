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CZN Burak ağlayıp anlattı o anlattıkça herkes ağladı: "Durumlar çok kötü bir şey yapamıyoruz" Yaptığı paylaşım herkesi kahretti

Türkiye merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde hayatını kaybedenlere ağlıyor... 7.7 ve 7.5'lik depremler, Kahramanmaraş'la birlikte 10 ili etkiledi. Can ve mal kaybı büyük. Depremzedeler için tüm Türkiye seferber oldu. Spor ve magazin dünyasının pek çok kuruluş ve isim kolları sıvadı. Onlardan biri de CZN Burak olarak bilinen Burak Özdemir. Daha önce Hatay ve ve Gaziantep'teki restoranlarında bedave yemek vereceği iddia edilen CZN Burak, TikTok hesabından gözyaşları içinde paylaşım yaptı.

07.02.2023 16:25 - Son Güncelleme: 07.02.2023 16:55
CZN Burak ağlayıp anlattı o anlattıkça herkes ağladı: Durumlar çok kötü bir şey yapamıyoruz Yaptığı paylaşım herkesi kahretti

Deprem sonrası kolları sıvayan isimlerden biri olan CZN Burak, gözyaşları içinde bir paylaşım yaptı. İşte haberin detayları...

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CZN Burak ağlayıp anlattı o anlattıkça herkes ağladı: Durumlar çok kötü bir şey yapamıyoruz Yaptığı paylaşım herkesi kahretti

Türkiye, tarihinin en büyük ve yıkıcı deprem felaketlerinden birini yaşıyor.

CZN Burak ağlayıp anlattı o anlattıkça herkes ağladı: Durumlar çok kötü bir şey yapamıyoruz Yaptığı paylaşım herkesi kahretti

Kahramanmaraş'ta sabaha karşı gerçekleşen 7.7'lik depremin ardından öğlen 13.24 itibariyle 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

CZN Burak'tan kahreden videolu paylaşım! Ağlayarak anlattı

CZN Burak ağlayıp anlattı o anlattıkça herkes ağladı: Durumlar çok kötü bir şey yapamıyoruz Yaptığı paylaşım herkesi kahretti

Depremden tam 10 ilk etkilenirken, en çok yıkımın yaşandığı illerden biri de Hatay.

CZN Burak ağlayıp anlattı o anlattıkça herkes ağladı: Durumlar çok kötü bir şey yapamıyoruz Yaptığı paylaşım herkesi kahretti

Yaşanan deprem sonrasında spor ve magazin dünyasından pek çok isim kolları sıvadı.

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