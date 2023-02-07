CZN Burak ağlayıp anlattı o anlattıkça herkes ağladı: "Durumlar çok kötü bir şey yapamıyoruz" Yaptığı paylaşım herkesi kahretti
Türkiye merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde hayatını kaybedenlere ağlıyor... 7.7 ve 7.5'lik depremler, Kahramanmaraş'la birlikte 10 ili etkiledi. Can ve mal kaybı büyük. Depremzedeler için tüm Türkiye seferber oldu. Spor ve magazin dünyasının pek çok kuruluş ve isim kolları sıvadı. Onlardan biri de CZN Burak olarak bilinen Burak Özdemir. Daha önce Hatay ve ve Gaziantep'teki restoranlarında bedave yemek vereceği iddia edilen CZN Burak, TikTok hesabından gözyaşları içinde paylaşım yaptı.
07.02.2023 16:25 - Son Güncelleme: 07.02.2023 16:55
Kahramanmaraş'ta sabaha karşı gerçekleşen 7.7'lik depremin ardından öğlen 13.24 itibariyle 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.