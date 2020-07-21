Demet Özdemir'den Songül Karlı'ya, Zeynep Alkan'dan Dila Tarkan'a herkes tatilde! Bikiniyi giydiler, ortalığı yaktılar
Önce karpuz kabuğu denize sonra ünlüler plajlara düşer ve resmi olarak yaz başlar. 2020 yazı da koronavirüse rağmen hareketli geçiyor. Pek çok ünlü isim bu yıl Kovid-19 nedeniyle tekne tatilini tercih etti. 46 yaşında Songül Karlı bikinili fotoğraf modasının tadını aldı bir kere. Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin aşkı basketbolcu Cedi Osman'da buldu, şimdilerde sevgilisiyle plajlarda arz-ı endam ediyor buldu. Demet Özdemir yeniden plajlarda. Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk da kendilerini serin sulara attı. Kim, nerede tatil yapıyor, nasıl yakalanıyor? İşte ünlülerin tatil turu...
21.07.2020 12:58
- Son Güncelleme: 21.07.2020 13:15
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