Haberler Galeri Magazin Demet Özdemir'den Songül Karlı'ya, Zeynep Alkan'dan Dila Tarkan'a herkes tatilde! Bikiniyi giydiler, ortalığı yaktılar

Demet Özdemir'den Songül Karlı'ya, Zeynep Alkan'dan Dila Tarkan'a herkes tatilde! Bikiniyi giydiler, ortalığı yaktılar

Önce karpuz kabuğu denize sonra ünlüler plajlara düşer ve resmi olarak yaz başlar. 2020 yazı da koronavirüse rağmen hareketli geçiyor. Pek çok ünlü isim bu yıl Kovid-19 nedeniyle tekne tatilini tercih etti. 46 yaşında Songül Karlı bikinili fotoğraf modasının tadını aldı bir kere. Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin aşkı basketbolcu Cedi Osman'da buldu, şimdilerde sevgilisiyle plajlarda arz-ı endam ediyor buldu. Demet Özdemir yeniden plajlarda. Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk da kendilerini serin sulara attı. Kim, nerede tatil yapıyor, nasıl yakalanıyor? İşte ünlülerin tatil turu...

21.07.2020 12:58 - Son Güncelleme: 21.07.2020 13:15
Demet Özdemir'den Songül Karlı'ya, Zeynep Alkan'dan Dila Tarkan'a herkes tatilde! Bikiniyi giydiler, ortalığı yaktılar

Yazın geldiği ünlülerin bikinileri, mayoları giyip Instagram'da fotoğraf paylaşmalarından belli olur. Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, hangileri bikinili pozlarıyla düşman çatlattı, kimler nerelerde görüntülendi.

İşte size ünlülerin rehberlik ettiği magazin tatili turu.

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Demet Özdemir'den Songül Karlı'ya, Zeynep Alkan'dan Dila Tarkan'a herkes tatilde! Bikiniyi giydiler, ortalığı yaktılar

Ceyda Düvenci, tatilde çekildiği mayolu pozu paylaşıp altına şöyle yazdı: "En çok kendini sev, olduğun gibi, başkalarının kalbinden ya da gözünden değil, kendi kalbinden ve gözünden ve en içinden en çok kendini sev ve şefkat göster. Olduğun gibi biriciksin, yok benzerin. Bunun tadını çıkart."

Demet Özdemir'den Songül Karlı'ya, Zeynep Alkan'dan Dila Tarkan'a herkes tatilde! Bikiniyi giydiler, ortalığı yaktılar

Demet Özdemir hafta sonunu Bodrum'da geçirdi.

Demet Özdemir'den Songül Karlı'ya, Zeynep Alkan'dan Dila Tarkan'a herkes tatilde! Bikiniyi giydiler, ortalığı yaktılar

Bikinisi ve aksesuvarlarıyla dikkat çeken Özdemir, gün boyunca telefonunu elinden düşürmedi.

Demet Özdemir'den Songül Karlı'ya, Zeynep Alkan'dan Dila Tarkan'a herkes tatilde! Bikiniyi giydiler, ortalığı yaktılar
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