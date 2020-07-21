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Fatih Ürek estetik ve Seda Sayan filtresi ile bambaşka biri oldu! İşte estetiğin dozunu kaçıran Fatih Ürek'in son hali

Fatih Ürek ile Seda Sayan'ın birlikte çekildiği fotoğrafı görenler şoke oldu. Geçirdiği estetik operasyonları ile adından sıkça söz ettiren Fatih Ürek, son hali ile şaşırttı. Seda Sayan'la paylaştığı fotoğrafta filtreyi fazla kaçıran Fatih Ürek'i görenler tanıyamadı. Ürek'in fotoğrafına "Tavşan kardeşler" gibi ilginç yorumlar yapıldı. İşte estetik ve Seda Sayan filtresi ile sosyal medyanın diline düşen 54 yaşındaki Fatih Ürek'in son hali...

21.07.2020 12:15 - Son Güncelleme: 21.07.2020 12:15
Fatih Ürek estetik ve Seda Sayan filtresi ile bambaşka biri oldu! İşte estetiğin dozunu kaçıran Fatih Ürek'in son hali

Fatih Ürek ile Seda Sayan'ın fotoğrafı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Gelinim Mutfakta isimli programda uzun süredir sunuculuk yapan Fatih Ürek, yakın dostlarıyla tatile çıktı. Instagram'dan Seda Sayan ile fotoğrafını paylaşan Ürek'i görenler tanıyamadı.

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Fatih Ürek estetik ve Seda Sayan filtresi ile bambaşka biri oldu! İşte estetiğin dozunu kaçıran Fatih Ürek'in son hali

Dostlarıyla olan tatil fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan tecrübeli sunucu son olarak yakın dostu Seda Sayan'la bir fotoğraf paylaştı.

Fatih Ürek estetik ve Seda Sayan filtresi ile bambaşka biri oldu! İşte estetiğin dozunu kaçıran Fatih Ürek'in son hali

Ürek'in "Çok özlemişim canım benim" notuyla paylaştığı fotoğrafı gören sosyal medya kullanıcıları paylaşıma bir kez daha bakma ihtiyacı hissetti.

Fatih Ürek estetik ve Seda Sayan filtresi ile bambaşka biri oldu! İşte estetiğin dozunu kaçıran Fatih Ürek'in son hali

Filtreyi fazla kaçıran Ürek'in Seda Sayan'la aşırı benzerliği takipçilerini şaşkınlığa uğrattı.İkilinin pozunda özellikle dişlerin aynı olması "Tavşan kardeşler" gibi tuhaf yorumların gelmesine neden oldu.

Fatih Ürek estetik ve Seda Sayan filtresi ile bambaşka biri oldu! İşte estetiğin dozunu kaçıran Fatih Ürek'in son hali

Geçirdiği estetik operasyonlarla tanınmaz hale gelen Fatih Ürek'in yıllar içinde geçirdiği değişim herkesi şaşırttı. İşte Fatih Ürek ve birçok ünlü ismin estetik operasyonlarla geçirdiği değişim…

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