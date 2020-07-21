Haberler Galeri Magazin Fatih Ürek estetik ve Seda Sayan filtresi ile bambaşka biri oldu! İşte estetiğin dozunu kaçıran Fatih Ürek'in son hali

Fatih Ürek estetik ve Seda Sayan filtresi ile bambaşka biri oldu! İşte estetiğin dozunu kaçıran Fatih Ürek'in son hali

Fatih Ürek ile Seda Sayan'ın birlikte çekildiği fotoğrafı görenler şoke oldu. Geçirdiği estetik operasyonları ile adından sıkça söz ettiren Fatih Ürek, son hali ile şaşırttı. Seda Sayan'la paylaştığı fotoğrafta filtreyi fazla kaçıran Fatih Ürek'i görenler tanıyamadı. Ürek'in fotoğrafına "Tavşan kardeşler" gibi ilginç yorumlar yapıldı. İşte estetik ve Seda Sayan filtresi ile sosyal medyanın diline düşen 54 yaşındaki Fatih Ürek'in son hali...

21.07.2020 12:15 - Son Güncelleme: 21.07.2020 12:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





