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Eda Ece mini beyaz elbisesi ile sosyal medyayı salladı! Bikinili pozların ardından yine gündemde...

Eda Ece doğal tavırları ve sade görüntüsü ile dönemin yıldızı parlayan isimleri arasında. Yalnızca güzelliği değil başarılı oyunculuğuyla da göz dolduran 30 yaşındaki Eda Ece, Instagram paylaşımları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak gazetecilere göndermede bulunan Eda Ece, "Dağlardan Nat Geo antilopları çeker gibi beni çekmenize gerek yok, ben zaten insan gibi pozumu veriyorum!" yorumu ile bikinili fotoğrafını paylaşmıştı. Bu kez de mini beyaz elbisesi ile takipçilerinin karşısına çıkan Eda Ece'ye beğeni yağdı.

21.07.2020 14:16 - Son Güncelleme: 21.07.2020 14:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





