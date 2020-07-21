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Eda Ece mini beyaz elbisesi ile sosyal medyayı salladı! Bikinili pozların ardından yine gündemde...

Eda Ece doğal tavırları ve sade görüntüsü ile dönemin yıldızı parlayan isimleri arasında. Yalnızca güzelliği değil başarılı oyunculuğuyla da göz dolduran 30 yaşındaki Eda Ece, Instagram paylaşımları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak gazetecilere göndermede bulunan Eda Ece, "Dağlardan Nat Geo antilopları çeker gibi beni çekmenize gerek yok, ben zaten insan gibi pozumu veriyorum!" yorumu ile bikinili fotoğrafını paylaşmıştı. Bu kez de mini beyaz elbisesi ile takipçilerinin karşısına çıkan Eda Ece'ye beğeni yağdı.

21.07.2020 14:16 - Son Güncelleme: 21.07.2020 14:16
Eda Ece mini beyaz elbisesi ile sosyal medyayı salladı! Bikinili pozların ardından yine gündemde...

Eda Ece bikinili pozlarının ardından şimdi de mini elbisesi ile gündemde. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Buğrahan Tuncer ile Bodrum tatiline çıkan Eda Ece, bikinili görüntülenmiş ve günlerce magazin gündeminden düşmemişti. 30 yaşındaki oyuncu Eda Ece, tatilden döndü.

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Eda Ece mini beyaz elbisesi ile sosyal medyayı salladı! Bikinili pozların ardından yine gündemde...

Instagram hesabından beyaz mini elbisesi ile paylaşım yapan Eda Ece'ye beğeni yağdı. Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşayan güzel oyuncunun boyu ise merak konusu oldu.

Eda Ece mini beyaz elbisesi ile sosyal medyayı salladı! Bikinili pozların ardından yine gündemde...

Eda Ece mini beyaz elbisesi ile sosyal medyayı salladı! Bikinili pozların ardından yine gündemde...
Eda Ece mini beyaz elbisesi ile sosyal medyayı salladı! Bikinili pozların ardından yine gündemde...
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