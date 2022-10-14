Güldür Güldür'ün Naime'siydi son hali görenleri şaşkına çevirdi! Bir deri bir kemik kaldı Ecem Erkek şaşırttı
Güldür Güldür'ün Naimesi'ydi... Kadrosunda Onur Atilla, Onur Buldu, Ali Sunal, Açelya Topaloğlu ve Meltem Yılmazkaya gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Naime karakterini canlandıran Ecem Erkek, yapıma veda etmişti. Programda canlandırdığı tiplemelerle hafızalara kazınan Erkek, oyunculuğuyla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyada oldukça aktif olan Ecem Erkek'in son halini görenler gözlerine inanamadı.
14.10.2022 16:58 - Son Güncelleme: 14.10.2022 16:58
Güldür Güldür'de canlandırdığı Naime karakteriyle şöhreti yakalayan Ecem Erkek'in son hali görenleri şaşkına çevirdi.
2015'de mezuniyetini tamamlayan Ecem Erkek, 2017 yılında ise televizyon ekranlarında boy göstermeye başladı.