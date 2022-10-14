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Güldür Güldür'ün Naime'siydi son hali görenleri şaşkına çevirdi! Bir deri bir kemik kaldı Ecem Erkek şaşırttı

Güldür Güldür'ün Naimesi'ydi... Kadrosunda Onur Atilla, Onur Buldu, Ali Sunal, Açelya Topaloğlu ve Meltem Yılmazkaya gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Naime karakterini canlandıran Ecem Erkek, yapıma veda etmişti. Programda canlandırdığı tiplemelerle hafızalara kazınan Erkek, oyunculuğuyla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyada oldukça aktif olan Ecem Erkek'in son halini görenler gözlerine inanamadı.

14.10.2022 16:58 - Son Güncelleme: 14.10.2022 16:58
Güldür Güldür’ün Naime’siydi son hali görenleri şaşkına çevirdi! Bir deri bir kemik kaldı Ecem Erkek şaşırttı

Güldür Güldür'de canlandırdığı Naime karakteriyle şöhreti yakalayan Ecem Erkek'in son hali görenleri şaşkına çevirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Güldür Güldür’ün Naime’siydi son hali görenleri şaşkına çevirdi! Bir deri bir kemik kaldı Ecem Erkek şaşırttı

Fazlalık kilolarından kurtulan Erkek, incecik görünümüyle görenleri hayrete düşürdü.

Güldür Güldür’ün Naime’siydi son hali görenleri şaşkına çevirdi! Bir deri bir kemik kaldı Ecem Erkek şaşırttı

2015'de mezuniyetini tamamlayan Ecem Erkek, 2017 yılında ise televizyon ekranlarında boy göstermeye başladı.

Güldür Güldür’ün Naime’siydi son hali görenleri şaşkına çevirdi! Bir deri bir kemik kaldı Ecem Erkek şaşırttı

2017 ve 2021 yılları arasında sinemada da ilerlerken, bir taraftan Güldür Güldür programının en sevilen karakterlerini oynamaya başlamış ve kendini tüm halka sevdirmişti.

Güldür Güldür’ün Naime’siydi son hali görenleri şaşkına çevirdi! Bir deri bir kemik kaldı Ecem Erkek şaşırttı

SON HALİYLE ŞAŞIRTTI

Oldu olası toplu dediğimiz, geniş yanakalarıyla sempati toplayan Erkek, son zamanlarda yayınladığı fotoğraflarla ne kadar kilo veridği ortaya koydu.

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