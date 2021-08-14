Demet Özdemir'den bir garip ayrılık açıklaması pası sevgilisi Oğuzhan Koç verdi 'Öğrendim artık ameliyat etmeyi'
Bir süre önce aşk yaşamaya başlayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç hakkında ortaya atılan bir iddia magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İddiaya göre; Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, aralarındaki anlaşmazlıklardan dolayı yollarını ayırdı. İkilinin hayranlarını üzen haberin ardından ilk açıklama Demet Özdemir'den gelmişti. Demet Özdemir bu iddiaları reddetmişti. Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, 'ayrılık kararı aldıkları' iddiasına dikkat çeken bir karşılık verdiler.
14.08.2021 11:01
- Son Güncelleme: 14.08.2021 11:09
Bir süredir yaşadıkları aşkla magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, 'ayrılık kararı aldıkları' iddiasına dikkat çeken bir karşılık verdiler.
Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, Bodrum havaalanında görüntülendi. Ünlü şarkıcının Yalıkavak'taki bir mekanda vereceği konser için Bodrum'a gelen ikili, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"AŞI GARİP HİSSETTİRDİ"
İkinci doz koronavirüs aşısını olduktan sonra kendisini kötü hisseden Demet Özdemir, "Aşı oldum, birazcık garip hissettim ama toparladım" şeklinde konuştu.
Kendisinden yedi yaş büyük sevgilisini sahnesinde yalnız bırakmayıp yanında Bodrum'a gelen 29 yaşındaki güzel oyuncu, Oğuzhan Koç'un elini bir an olsun bırakmadı.