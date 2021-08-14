Demet Özdemir’den bir garip ayrılık açıklaması pası sevgilisi Oğuzhan Koç verdi ’Öğrendim artık ameliyat etmeyi’

BASIN MENSUPLARINA SİTEM

Habercilerin "Sürekli ayrıldılar haberi çıkıyor ama siz hemen yalanlıyorsunuz" sözlerine Özdemir, "Sürekli çıkmıyor hemen 'sürekli' falan demeyin. Geçen gün çıktı, o da asılsızdı" karşılığını verdi.