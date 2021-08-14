Hülya Avşar'ın kardeşi Helin'e ne oldu beyaz bikinili fotoğrafı herkesi korkuttu! Bir de üzerine frikik verince...
Bir dönem magazin haberlerine konu olan aşkları ile özellikle ablası Hülya Avşar'ı oldukça yoran Helin Avşar şimdilerde değişimi ile gündemde. Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın kız kardeşi olması Helin Avşar'ı da ünlüler dünyasına dahil etmişti. 2016 yılında yaptığı kısa süreli evliliğin ardından Helin Avşar hızla değişmeye başladı. Şimdilerde moda tasarımcılığı yapan ve geçirdiği pek çok estetikli operasyonla adından söz ettiren Helin Avşar'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi.
14.08.2021 11:08
- Son Güncelleme: 14.08.2021 11:10
Bir dönem magazin haberlerine konu olan aşkları ile özellikle ablası Hülya Avşar'ı oldukça yoran Helin Avşar şimdilerde değişimi ile gündemde.
Şimdilerde moda ile ilgilenen Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri oldu.
Eski halinden eser kalmayan Helin Avşar son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozu ile dikkatleri üzerine çekti.