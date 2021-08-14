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Haberler Magazin Hülya Avşar'ın kardeşi Helin'e ne oldu beyaz bikinili fotoğrafı herkesi korkuttu! Bir de üzerine frikik verince...

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin'e ne oldu beyaz bikinili fotoğrafı herkesi korkuttu! Bir de üzerine frikik verince...

Bir dönem magazin haberlerine konu olan aşkları ile özellikle ablası Hülya Avşar'ı oldukça yoran Helin Avşar şimdilerde değişimi ile gündemde. Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın kız kardeşi olması Helin Avşar'ı da ünlüler dünyasına dahil etmişti. 2016 yılında yaptığı kısa süreli evliliğin ardından Helin Avşar hızla değişmeye başladı. Şimdilerde moda tasarımcılığı yapan ve geçirdiği pek çok estetikli operasyonla adından söz ettiren Helin Avşar'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi.

14.08.2021 11:08 - Son Güncelleme: 14.08.2021 11:10
Hülya Avşar’ın kardeşi Helin’e ne oldu beyaz bikinili fotoğrafı herkesi korkuttu! Bir de üzerine frikik verince...

Bir dönem magazin haberlerine konu olan aşkları ile özellikle ablası Hülya Avşar'ı oldukça yoran Helin Avşar şimdilerde değişimi ile gündemde.

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Hülya Avşar’ın kardeşi Helin’e ne oldu beyaz bikinili fotoğrafı herkesi korkuttu! Bir de üzerine frikik verince...

Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın kız kardeşi olması Helin Avşar'ı da ünlüler dünyasına dahil etmişti.

Hülya Avşar’ın kardeşi Helin’e ne oldu beyaz bikinili fotoğrafı herkesi korkuttu! Bir de üzerine frikik verince...

2016 yılında yaptığı kısa süreli evliliğin ardından Helin Avşar hızla değişmeye başladı.

Hülya Avşar’ın kardeşi Helin’e ne oldu beyaz bikinili fotoğrafı herkesi korkuttu! Bir de üzerine frikik verince...

Şimdilerde moda ile ilgilenen Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri oldu.

Hülya Avşar’ın kardeşi Helin’e ne oldu beyaz bikinili fotoğrafı herkesi korkuttu! Bir de üzerine frikik verince...

Eski halinden eser kalmayan Helin Avşar son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozu ile dikkatleri üzerine çekti.

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